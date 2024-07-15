大義滅親？ 江蘇漢舉報兒子睇鹹網 警搗犯罪集團揭半年賺6000萬
撰文：林芷瑩
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江蘇蘇州的王先生早前向警方舉報，其兒子下班後在家瀏覽淫穢網站，並充值成為會員。經查，警方發現該網站有逾2.6萬部淫穢影片，須充值會員才能觀看，包括主腦等11名涉案者近日獲刑。
犯罪集團首腦樊某與一國內外知名的淫穢網站取得聯繫後，招聘人員在國內成立技術公司，並招聘應屆大學畢業生加入公司擔任技術員，從事程序開發相關工作。同時，樊某組織一班專門提供淫穢影片的人員。
蘇州市虎丘區人民檢察院檢察官介紹，該網站是根據會員等級收費，包日30元（人民幣，下同），包月300元，僅半年營收就達6000多萬。
檢察機關認為，該犯罪集團已經構成傳播淫穢物品牟利罪。近日，法院判處樊某等11人有期徒刑1年到10年不等，並各處罰款。
網民睇法：
如果兒子未成年，我也支持王先生報警舉報
兒子違法嗎
親手斷送前程，真行
現實版大義滅親
真是個正直的父親
真容易給兒子弄出陰影
看來這玩意真的賺錢啊
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