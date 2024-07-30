抗癌勇士大飛29歲病逝　健身抗病魔三年多：很多人說我是一個英雄

7月28日，知名抗癌短影片博主大飛弟弟透過他的帳號發佈消息稱，大飛（本名：冉飛）於7月27日凌晨已經去世。



據了解，冉飛今年29歲，4年前罹患肝癌，近年來其在短影片平台分享其治療過程、健身對抗病魔的過程而被網民熟知，據了解，他最近一次更新影片是7月23日，當時他稱自己「開始全身水腫了，身上開始不斷的的疼痛，東西也吃不下了，每天都在嘔吐，人生的倒計時開始了」，之後便未再更新。7月29日，冉飛老家村民處證實，他去世後，遺體被轉運回家鄉，目前家裡正在籌備喪事。



7月28日，大飛弟弟用大飛的帳號發文稱：「哥哥於2024年7月27日凌晨四點去世，享年29歲，定於2024年7月31日在務川縣分水鎮中壩村坐夜，次日下葬。遵哥哥生前遺言，如想送別哥哥最後一程，希望各位為哥哥點燃一支菸，往地上倒一杯酒。再次代表哥哥本人及家人感謝大家長期以來的關心與支援!謝謝大家!」

據內媒報道，冉飛今年29歲，在24歲時罹患肝癌。在患病後，其在短影片平台分享其治療過程等被網友熟知，他也會不斷鼓勵自己和鼓勵其他病友，還會在患病後去健身房健身。積極樂觀的他受到許多網民的喜愛。

他也因為在抗癌的過程中結識同樣對抗肝癌的女友項美麗，但項美麗已於2年前的7月去世，兩人忌日只相隔兩天。

據了解，大飛的遺體已經運回老家，他曾表示不想要火化。（網絡圖片）

曾說：好多人都說我已經是一個英雄

今年5月，大飛層發文道：「 三年了，很多人說我已經創造奇蹟了，他們說我已經很了不起了，我已經是一個英雄了，這種情況下還可以堅持這麼久。確實啊 ，肝癌晚期年真的很久，但是我好像很貪心，我想在多幾個三年，但是老天爺好想不允許，一次次的讓病情進展。」

許多網民不捨地表示，看過他生前的影片，影片中他多次表達對生命延續的渴望：「希望這個世界上沒有病魔，沒有病痛，再也不會有人因為癌症離開。」

網民點睇：

人間太苦了，願離苦得樂，一路走好。

這麼年輕，可惜了。一路走好。

希望大飛的弟弟能讓這個帳號繼續留下去，讓全網都能對保留對這個特殊抗癌英雄的念想。

剛看完他的影片，能看得出來，他很想活下去，很不甘心就這麼離開。

