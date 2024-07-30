不只有郭晶晶！　巴黎奧運賽場上的中國裁判：向世界展示中國體育

本次巴黎奧運會中國體育代表團共405位運動員參加，而在競技賽場上，除了運動員亦不乏中國裁判的身影，其中就包括曾經的「跳水女皇」郭晶晶。他們以優秀的執裁能力，顯示中國開始從體育大國邁向體育強國。



7月27日，在巴黎奧運會跳水女子雙人三米板比賽中，中國組合陳藝文、昌雅妮拿下巴黎奧運會跳水首金。場邊裁判席上，郭晶晶以裁判長的身份現身，為兩人豎起大拇指「點讚」。

郭晶晶7歲時開始練習跳水。1993年，郭晶晶入選中國國家跳水隊。1996年亞特蘭大奧運會，年僅15歲的郭晶晶第一次登上奧運會舞台。2004年雅典奧運會，郭晶晶包攬女子三米板單人和女子三米板雙人兩枚金牌，成為新一代的「跳水女皇」。

2008年北京奧運會，郭晶晶成功衛冕女子單人三米板和女子雙人三米板兩枚金牌。2011年1月22日，郭晶晶正式宣布退役。在23年運動生涯中，郭晶晶共獲得了77枚金牌、14枚銀牌和4枚銅牌。

在中國強項乒乓球場上，中國裁判朱玲作為中國乒乓球壇歷史上第一位，也是內地乒壇目前唯一，且兼具國際級裁判長和國際金牌裁判兩項資格的裁判界專家，她開啟了自己第一次奧運之旅。

從乒乓球運動員到上海體育大學的老師，再到奧運裁判員，朱玲的人生始終與乒乓球密切相關。2023年5月，朱玲成功晉升為國際金牌裁判。彼時，全世界只有20名國際金牌裁判。隨後經過層層選拔，朱玲成為巴黎奧運會20名乒乓球裁判員中唯一的中國裁判。

中國乒乓球女裁判朱玲曾執裁第十四屆全運會，本次巴黎奧運會執裁乒乓球比賽。（上海體育學院微博）

此外，原中國女排名將王子淩也出任本屆巴黎奧運會裁判。巴黎奧運會有18名來自各國的排球裁判執裁，中國裁判王子淩是執哨的5名女裁判之一，也是中國排協入圍的唯一裁判。

王子淩曾是女排國家隊球員。她既能打主攻接應，又擔任過自由人，是一位技術全面的運動員，曾隨郎平獲得1996年亞特蘭大奧運會女排比賽的銀牌。王子淩在今年的世界男、女排聯賽中也有執法經歷。

在本屆奧運會柔道項目的比賽中，張光玥將擔任執裁工作。作為中國首位柔道專業女性奧運會裁判員，她的賽場亮相，同樣代表了中國柔道的專業形象。

在運動員生涯中，張光玥曾獲全國少年賽冠軍、全國青年賽冠軍、全國成年賽前三名等，是賽場上的佼佼者。而在退役之後的第二年，她就拿到了一級裁判證書，2006年取得了國家級裁判員證書。2008年北京奧運會，英語水平出眾的她擔當了奧組委技術官員服務主管。

在巴黎奧運的水球賽場，國際級裁判張亮本次是第二次執法奧運會比賽。張亮是水球專業運動員出身，2008年年底退役。2014年他晉升為國際級裁判，曾執裁過多屆世青賽、世界杯、世界聯賽等。2019年11月，國際泳聯公布了東京奧運會水球裁判名單，張亮成功入選，並成為其中唯一一位中國籍裁判。

另外，巴黎奧運三人籃球11名國際級裁判員名單中，其中有來自中國的裁判員施啟蓉。這也是繼2020年東京奧運會執裁三人籃球比賽後，施啟蓉再次當選奧運會三人籃球裁判員。

巴黎奧運三人籃球裁判員施啟蓉。（網絡資源圖）

如何成為奧運裁判？

據張光玥透露，以裁判的身份進入巴黎奧運會，並沒有那麽容易。很多運動項目都會以積分的形式來計算和列出運動員的世界排名，而在柔道項目中，裁判也同樣有這樣的世界排名。每一次國際賽場執裁的表現都會由裁判監督打分，只有積分排名位於前列的裁判，才有機會站上奧運賽場。

張亮表示，一些重要比賽的判罰，都是由歐洲裁判主導。只能通過努力讓國際泳聯認可，這樣才能得到更多的執裁機會。裁判水平也是展示這個項目發展整體水平的重要參考。中國已有很多國際級裁判走向世界舞台，這能為中國體育帶來國際先進的執裁理念，也向世界展示中國裁判、中國體育的風采。