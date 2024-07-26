24歲男失戀徒步走川藏線　半年變得滄桑如老人　網友：傷得很深啊

大陸網友日前分享川藏線旅遊奇遇，稱在路上發現一名外表滄桑的「大爺」正徒步旅行，好奇上前攀談，才知對方年僅24歲，因為失戀獨自出遊散心已超過半年，相關影片讓網友震驚不已直呼「傷得很深呀」。



「大爺」出示身分證展示自己是00後（抖音@猛獁新聞）

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網傳影片中，這名「大爺」皮膚黝黑，滿臉鬍鬚，頭髮卻相當稀少，尤其是髮際線位置相當高，顯得有些蒼老，網友看到「大爺」在路邊搭起帳篷露營，便上前好奇詢問「大爺，你是從哪過來的？」

不料「大爺」聽到後臉上露出尷尬笑容回應「你別管我叫大爺！我是00後」，甚至掏出自己的身份證，來證明自己是2000年出生的。

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「大爺」向網友介紹自己和女友分手了，被對方給甩掉了，當時不想說話也不想見人，於是就想著出來徒步旅行，出門至今半年了，沒想到「頭髮一把一把的往下掉，鬍子卻哐哐的往上長，不過現在什麼都看淡了，也都覺得無所謂了」。

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對於「小鮮肉失戀變大爺」，大批網友紛紛留言「啥感情傷的這麼深，看之前照片挺帥的呀」、「何至於此啊，為情所困最不值得了」、「怎麼可能00後？這看著比我50來歲的父親還大幾歲」、「風吹日曬果然會變老」、「川藏線慎入，抬頭紋都出來了」。

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