沒人看好！貴州農村謝瑜奧運射箭奪金　網讚：一槍擊破家徒四壁！

7月28日，在巴黎奧運會射擊男子10米氣手槍決賽中，今年24歲來自中國選手謝瑜奪得金牌，賽前謝瑜並未受到輿論關注。當天，謝瑜父親謝洪燦接受採訪時表示，奪冠時刻自己很激動「我一個人在家，忍不住一直拍手」，網民也發現謝瑜家的佈置簡單，且他生活的貴州畢節納雍縣化作鄉是中國最後一批脫貧的縣，佩服他能「走出大山」，「謝瑜一槍擊破家徒四壁」也登上微博熱搜。



7月28日，在巴黎奧運會射擊男子10米氣手槍決賽中，今年24歲來自中國選手謝瑜奪得金牌。（新華社）

7月28日，在巴黎奧運會射擊男子10米氣手槍決賽中，今年24歲來自中國選手謝瑜奪得金牌。（新華社）

7月28日，在巴黎奧運會射擊男子10米氣手槍決賽中，今年24歲來自中國選手謝瑜奪得金牌。（新華社）

據了解，謝瑜2000年出生，幼時父母不常在身邊，他跟著叔叔謝忠良一起生活。14歲意外被叔叔謝忠良發現他有射擊天賦，於是2014年送他到畢節市體育運動學校學習射擊，那時謝瑜上六年級。2014年接觸射擊，一年後，謝瑜就在貴州省射擊錦標賽上拿下兩塊金牌。

但到2023年謝瑜都未曾拿過世界級賽事和全國賽事的冠軍，更曾因為表現不穩定兩次被國家隊退隊。第二次離開國家隊，貴州省隊教練牛農成曾鼓勵謝瑜：「運動員就是要走向世界，大山裡的孩子，要走出去看看！一定要進國家隊，只有進國家隊才能代表國家走進國際賽場」，牛農成更稱讚謝瑜是一個「很專注、很執著」的人。

在2023年國際射聯世界射擊錦標賽上，謝瑜分別獲得男子50米手槍慢射個人冠軍和團體冠軍。隨後在9月份的杭州亞運會上，他奪得團隊銀牌，但在巴黎奧運會前他也未被視為奪冠熱門。

7月28日，在巴黎奧運會射擊男子10米氣手槍決賽中，今年24歲來自中國選手謝瑜奪得金牌。（新華社）

本次比賽，謝瑜預賽僅排名第6，並不被看好，決賽中單槍匹馬的他面臨著兩名意大利選手的，最終抓住對手失誤，從落後一路連續扳回比分，最終奪冠。值得關注的是，這是中國隊時隔16年、繼2008年北京奧運後再度奪下射擊男子10米氣手槍項目冠軍。

在看到謝瑜奪冠後，他的隊友更是激動落淚稱，「我們一起結伴走過了很艱難的路」，而在比賽過程中，謝瑜也是一語不發面無表情，奪冠後才終於長舒一口氣，露出靦腆的笑容。

賽前未獲關注 謝瑜爸一人在家給他打氣

在謝瑜獲得關注後，有內地媒體去採訪謝瑜的爸爸，他表示，自己一個人在家裡看比賽一直在給兒子拍手，「一個人在家裡手足舞蹈」，不過影片釋出後，許多網民認為謝瑜家中並不富裕但卻靠自己努力奪得奧運金牌，「謝瑜一槍擊碎家徒四壁」登上微博熱搜。

謝瑜老家的村支書則稱，網民說「家徒四壁」的說法不妥。他稱，謝瑜在家排行老三，老大老二和謝瑜父母都在務工，有穩定經濟收入，謝瑜的爸爸給人送桶裝水維生。比賽當天，畢節市體育運動學校舉行了集中觀賽活動，學校老師表示，當天接送人員沒打通謝瑜父親電話，導致他未能參加集體觀賽。

不過，許多網民則認為「收入穩定不代表他家不窮」，「看家裡的情況就知道了，希望之能能夠多給予他們家足夠的生活保障」、「真正從農村走出來的選手越來越少了，要多多給予他們支持。」

據了解，謝瑜生活的從貴州畢節納雍縣化作鄉是2020年11月脫貧，是全國最後一批脫貧的縣。納雍現在幾個比較有特色的產業，是蠶絲和林業經濟，代表產業是竹蓀。截止2023年，納雍縣第二季度發展林下經濟面積達39.58萬畝，產值達4.67億元。

本次比賽，謝瑜預賽僅排名第6，並不被看好，決賽中單槍匹馬的他面臨著兩名意大利選手的，最終抓住對手失誤，從落後一路連續扳回比分，最終奪冠。(新華社)

網民點睇：

看到謝父一個人在略顯寒酸的家裡，孤零零地盯著兒子的比賽，不勝唏噓！現在兒子也算替老父出了一口氣！

壓根不看好的選手偏偏最爭氣！

有穩定的經濟收入不等於他家不窮。看看穿著、家裡的佈置就知道。

好久沒見過這樣出身的奧運冠軍了，我記得08年的時候有很多，大家擠在農村堂屋裡看直播。

希望後續給足這位冠軍足夠的資源和社會地位保障，他的項目是中國時隔16年後的金牌，含金量超高的！



網民製作圖片，稱讚辛苦的謝瑜最爭氣的得到冠軍：