01貴州交流團·圖輯｜港青化身苗疆少女　體驗少數民族文化

此前，《香港01》率領香港3間中學的50名中學生前往貴州進行遊學交流，鼓勵香港青年認識國家，用雙腳丈量世界。



作為中國西南地區少數民族聚集區，香港同學們到訪位於黔東南苗族侗族自治州的西江千戶苗寨，感受苗族少數民族文化風情。



《香港01》貴州交流團參訪貴州西江千戶苗寨。3校青年體驗民族服飾。（香港01 蘇煒然 攝）

依山而建、重巒疊嶂的千戶苗寨在1982年被貴州列為貴州東線民族風情旅遊景點。1992年列為貴州省級文物保護單位；2005年，苗寨的吊腳樓被列入首批國家非物質文化遺產名錄；又在2022年，列為4A級旅遊景區。

席捲全國的「少數民族公主」寫真館，在西江苗寨中一家接一家；遊客們也不論男女都穿着苗族服裝銀飾，化身苗寨當地人，拍照留念。在山頂的苗寨觀景台，香港青年亦入鄉隨俗，穿上華麗的民族服飾，成為「苗疆少年少女」合影打卡。

即將於9月升讀中四的世界龍岡學校劉皇發中學的鄧見銘說，在參觀西江千戶苗寨時，見識美麗的苗族服裝外，親眼見到充滿特色的苗寨建築，使她眼界大開。

保良局朱敬文中學學生蘇栩則在試穿了苗族服飾後稱，這是她最難忘的體驗，能夠親身體驗傳統民族服裝之美，並能拍下珍貴的照片。

《香港01》貴州交流團參訪貴州西江千戶苗寨。3校青年體驗民族服飾。（香港01 蘇煒然 攝）

《香港01》貴州西江千戶苗寨全紀錄（點睇大圖）：