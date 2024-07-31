「一言九鼎街」等十多條成語街道不易識記　邯鄲市決定更名

位於河北省的邯鄲市擁有3100年的建城史，且名字從未變更，歷史文化積澱豐富，更被稱為「中國成語典故之都」，故當地不少道路都是以成語典故命名，例如有「一言九鼎街」、「志在四方街」等。不過周二（30日），邯鄲經濟技術開發區社會事務局發布《關於對邯鄲經濟技術開發區部分道路進行更名的公告》，將對區域內十多條以成語命名的道路予以更名。



被予以更名的道路包括一言九鼎街、志在四方街、胡服騎射路、脫穎而出路、青出於藍街、自強不息街、將相和路、奉公守法路、開源節流街、公正無私街、完璧歸趙路、價值連城路、積善成德街、一鳴驚人街、春華秋實街、美意延年路。

根據公告，上述街道更名的原因，均為「不易識記道路」。而更名後將按照「老人老證、新人新證、同等效力、逐步替換」的原則，道路更名前原有的身份證、不動產權證、營業執照、駕駛證等各類證照繼續有效；道路更名後，各種證照按照新的道路名稱辦理，不增加群眾負擔，不影響群眾生產生活。

邯鄲市擁有3100年的建城史，更被稱為「中國成語典故之都」。（視覺中國）

據了解，「邯鄲」一名最早出現在殷商後期，據《竹書紀年》載，「自盤庚徙殷至紂之滅二百五十三年，更不徙都，紂時稍大其邑，南距朝歌，北距邯鄲沙丘，皆為離宮別館」。公元前386年，趙國由中牟遷都邯鄲，自此邯鄲作為趙國都城達158年之久，成為當時黃河北岸廣袤地域內最大的中心城市，且所處位置自那時起從未出現過遷移，留下了豐富的文化資源。

據統計，由邯鄲歷史文化所派生的成語典故有1500多條，包括邯鄲學步、葉公好龍、濫竽充數、掩耳盜鈴、梅開二度、完璧歸趙、毛遂自薦、負荊請罪、紙上談兵等。

2020年7月，《石家莊日報》曾刊文介紹，邯鄲市根據國務院《地名管理條例》和《河北省地名管理規定》，經廣泛征求意見和專家論證，在主城區東部「秦皇大街」以東，規劃「蘇黃路」以南，規劃「新城東大街」（現命名為魏武大街）以西，309國道以北區域內，通過賦予大街小巷新的名稱，烙下優秀歷史文化印記。