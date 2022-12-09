成語「食指大動」的黑歷史：主角根本沒吃到東西　還無厘頭殺了人

鄭靈公在位期間，鄭國有兩大公子，分別是生性膽小懦弱的公子歸生，以及為人兇悍跋扈的公子宋。



雖然他倆個性不一樣，卻處得非常好，形影不離，如同手足。

一天，歸生與公子宋在聊天的時候，忽然發現公子宋的右手食指正在不停顫抖……

成語解作食慾很好 但原本食指大動的公子宋卻沒吃到東西（點圖放大閱讀）：

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公子歸生隨即問：「你的手在抖什麼啊。」「我的食指會預言，每次嘗到山珍海味之前，便會不停顫抖，不知道今天有什麼口福？」公子宋解釋道。

公子宋的食指還真是準，說完話的不久，宮中的內侍官傳來訊息說：「有人從漢江抓到一隻兩百多斤的大鱉，鄭靈公說要把這鱉宰了，好宴請文武百官。」公子宋與公子歸生相視而笑，預言成功了！他們隨即趕往拜見鄭靈公。

拜見鄭靈公之時，兩人嘴角止不住喜悅，鄭靈公問他二人笑什麼，公子歸生便把事情全盤托出，鄭靈公出於嫉妒，心裡有些彆扭，揶揄著說：「我看未必，靈不靈驗，那還得寡人說了才能算！」等到大鱉宰好之後，內侍官遍召諸大夫，公子宋與公子歸生欣然赴宴，君臣落座，鄭靈公致辭：「這麼大隻鮮美的鱉，寡人不敢獨享，願與諸卿一起來吃。」諸臣齊聲稱謝：「主公一食不忘，臣等感激涕零。」

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鄭靈公囑咐僕從將鱉羹傳給文武百官，但大家沒想到的是，羹湯居然少一碗！到公子宋這裡沒了。原來靈公故意吩咐廚師設下這個局，目的就是捉弄一下公子宋，什麼鬼食指，決定權才不在你身上哩，我才是王，我才是老大。

文武百官人人有份，公子宋望著左右，其他人吃鱉吃得正爽，獨留他一人尷尬，公子宋惱羞成怒，拍案而起，大步走向鄭靈公面前，把手伸到鄭靈公的鱉羹裡，沾了一下，舔了一口，拂袖而去，邊走邊說：「我也嘗到鱉了，食指何嘗不靈驗？」

公子宋不做不死，君上可以玩你，但你不能玩君上啊！鄭靈公目瞪口呆，一股由內而外的憤怒席捲而來，他把筷子一扔，怒斥公子宋祖宗十八代，還揚言要砍了他。公子歸生嚇壞了，慌忙與群臣一起為公子宋求情，鄭靈公恨恨不已，叫公子宋馬上滾蛋。

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這對君臣不得不說都是罕見的奇葩，所做的事情連點貴族風範都沒有，悲劇就在這種無厘頭的喧鬧中發生了。回到家後的公子宋越想越氣，遂動了殺生之念，當年秋祭，公子宋趁鄭靈公在皇宮大睡時率軍闖入，殺死了附近看守的士兵，並用盛土的大袋子悶死了鄭靈公，對外謊稱鄭靈公夢到噩夢死掉了。

故事到這裡就結束了，其實仲編一直很好奇，到底是哪一位惡趣味的古人把食指大動解釋成食慾很好？公子宋沒吃到東西，鄭靈公還因此掛了，想想實在挺恐怖的。

【本文獲「歷史說書人History Storyteller」授權轉載。作者：睿信 柯】