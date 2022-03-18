「鑿壁偷光」的匡衡長大後怎麼了？成語故事沒告訴你的黑暗結局

匡衡「鑿壁偷光」的故事出自《西京雜記》，無論身處多惡劣的環境，仍勤奮刻苦念書的精神，成為後世家長、教師提倡的模範。



然而，教科書只提到了匡衡年輕時候刻苦向學的故事，而沒有談到後續，長大後的他仕途順利，有一天卻……

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鑿壁偷光只為了讀書，刻苦精神為後世提倡

在西漢時期，有一位出身貧寒的學子叫匡衡，雖然家裏連燈油都買不起，但是熱愛讀書的他並沒有放棄希望，為了在晚上也能閱讀，他偷偷在鄰居家的牆壁上鑿出一個小洞，透過小孔中微弱的燭光讀書。隔壁鄰居發現後，不僅沒有責怪他「偷光」行徑，還被匡衡刻苦向學的精神感動。長大後的匡衡雖然飽讀詩書，但是他的仕途一開始並不順利，前後考了數次國家考試都落榜，所幸最後還是順利通過，被任命為平原文學掾。因為匡衡長年專研《詩經》，不少學者向皇帝推薦，認為應該將他調往京城任職，然而當時的皇帝漢宣帝不太喜歡啟用儒家子弟，於是匡衡只好繼續留在地方任官，但也是因為學者的推崇，讓當時還是太子的漢元帝注意到他。

深受漢元帝重用，官路平步青雲

漢元帝即位後，匡衡深受重用，被任命為郎中、博士、給事中。匡衡也不負皇帝的期許，多次上書提供治國方略，與元帝討論國家大事。有一次，京城長安發生日蝕、地震等天災，匡衡趁機提出建言，他勸元帝應該「減宮室之度，省靡麗之飾，考制度，修內外，近忠正，遠巧佞」、「任溫良之人，退刻薄之吏，顯潔白之士，昭無欲之路」。簡單來說，就是希望皇帝不要揮霍無度，應該修整考試與內外制度，遠離小人佞臣，予以溫良之人朝廷重任，也因此深受漢元帝的信任，任命他代理丞相之職，更被封為樂安侯，食邑六百戶，在朝中的地位一躍而上。

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向新皇帝彈劾奸臣，反遭他人打臉

漢元帝駕崩後，成帝即位，當時匡衡與御史大夫甄譚上奏彈劾宦官石顯，因為石顯在元帝的庇蔭下時常胡作非為，許多臣子都畏懼他，匡衡與其他文臣向新上任的皇帝告狀，細數石顯過去的惡行惡狀。然而，當匡衡等人上奏皇帝時，司隸校尉王尊卻出來打臉他們，王尊告訴成帝：「匡衡、甄譚過去擔任朝中要職，明知道石顯等人獨斷專權，但他們不適時向元帝稟報，反而隱匿奸臣、欺瞞皇上，沒有盡到輔佐朝政的職責。上奏彈劾石顯，又不陳述自己對皇上不忠之罪，反倒張揚先帝任用顛覆國家的壞人之過錯，犯下了不守臣道的罪。」匡衡被告狀後上書認罪，請求告老還鄉，仁慈漢成帝原諒了他，並認為匡衡是被司隸校尉王尊詆毀，皇帝還安慰道：「只要禮節道義沒有過錯，為什麼要擔憂別人的議論呢？」匡衡又重新負責朝政事務。雖然漢成帝認為匡衡無罪，不過朝廷多半的官員反而站在王尊這一邊，認為匡衡的品行有問題，匡衡因此忐忑不安，每次遇到天災人禍時，馬上就上書希望告老還鄉，但屢次被皇上慰留下來。

兒子被捕入獄，匡衡「私佔土地」遭彈劾

好景不常，匡衡的兒子匡昌在擔任越騎校尉一職時，因為酒醉殺人被捕入獄，手下部將、家人妄想劫獄引起不少動亂，匡衡自知性命難保馬上向皇帝請罪。成帝起初原諒了他，但是後續不斷有臣子彈劾匡衡「專地盜土」，他們告訴皇帝匡衡是偽君子，私底下盜用了國家土地，匡衡的封地經丈量以後，發現土地面積居然比當初皇帝賞賜的還要多更多！事跡敗露後，匡衡被成帝貶為庶民、不得任用，不過皇帝念他過去對國家貢獻良多，沒有加重處罰。年輕時鑿壁偷光的匡衡一直是教育人士提倡的模範學子，然而偷偷盜用土地的他也終有惡有惡報的一天。雖然後世仍多認為匡衡是剛正不阿、直言進諫的忠臣，不過他晚年被揭發是「專地盜土」的貪官，仍在正面形象上留下一大污點。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：小時「鑿壁偷光」刻苦讀書的匡衡，長大後怎麼了？揭課本不敢提的模範學子暗黑面】