甘肅4少年相約游泳後離奇失蹤　河邊發現電話手錶　官方持續尋人

7月25日，甘肅蘭州市有4名少年離奇失蹤，至今下落不明。

家屬透露，4人來自不同的家庭，失蹤前沒有被打罵，也沒有異常現象。



事發於蘭州市永登縣河橋鎮馬蓮灘村。《極目新聞》報道，家屬胡先生介紹，其兒子與同村的3名玩伴離奇失蹤，「毫無徵兆地不見了」。家屬們已報警求助。

閉路電視顯示，7月25日上午10時許，4名少年的身影出現在監控中，疑似到另一條村莊，有村民曾於當日下午見到4人。

家屬發布的尋人啟事。（極目新聞）

另一名家屬錢先生稱，馬蓮灘村附近有一條大通河，他們曾在大通河搜索，但沒有任何線索。25日下午6時許，有親戚在村口見到4名少年，但之後未再收到相關消息。

他還介紹，由於馬蓮灘村存在監控盲區，因此不清楚4人是下河抑或去了其他地方，目前沒有任何線索，「現在搜索範圍擴散到了周邊的縣市，但凡有一點線索，我們都會過去看，去確認一下」。

甘肅蘭州市4名少年離奇失蹤。（極目新聞）

8月1日，甘肅蘭州市永登縣政府聯合搜救指揮部通報稱，7月26日凌晨1時許，永登縣河橋鎮接該鎮馬蓮灘村村民錢某報稱，其14歲侄子錢某斌於25日上午離家未歸，鄰居親友們尋找無果，現尋求幫助。

接報後，永登縣委、縣政府立即派人尋找，了解到同村另外3名少年，包括13歲的楊某宸、田某盛，及12歲的胡某曾與錢某斌相約到大通河游泳。

事發後，警方、消防、民間救援隊等持續在大通河及鄰近水域和山區搜索，並開展相關調查工作。在大通河岸邊發現胡某佩戴的電話手錶，尚未發現4人蹤跡，相關搜尋工作仍在繼續。