互害！兒子和父母都想送對方進精神病院　診斷結果：一家人都生病

山東一名年輕男子莫楠（化名）經常和父母頂嘴吵架、打遊戲晚睡晚起，被父母送進精神病院「強制住院治療」，更曾遭電擊頭部，綑綁83天，身高183公分的莫楠因為長期吃藥身體肥胖，記憶力下降。出院後莫楠為證明自己沒病，勸說父母去看精神科，不料爸媽也被診斷出患有精神疾病，引發熱議。



（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

據《華商網》報道，莫楠（化名）今年24歲，從高三起只要和父母發生爭吵，母親就說他「犯病了」，帶他去看精神科。2017年，莫楠考上了一所一本院校。大學他一度拿到了獎學金，並成為班助幫助他人。但他回到家中，只要和父母發生爭吵，母親還是帶他去看精神科，甚至讓醫生加大藥量。

2019年底，身高183公分的莫楠因為長期吃藥身體肥胖，記憶力下降。莫楠被父母要求去北京看病，被診斷為抑鬱狀態，「醫生說，我肥胖是因為吃的一種精神類藥中含有激素。我心想，我被迫吃了那麼多年的藥，沒病也吃出病來了。」

曾被綑綁83天 在醫院被電擊頭部

2020年5月疫情時期，大家都被封在家裡，莫楠家中的爭吵更加頻繁，父親不允許他進客廳，只要出了自己房門，就認為他不好好學習，網課之餘打遊戲和睡覺，都被其爸媽視為是「異常行為」。

2021年7月28日晚，莫楠再度被父母哄騙去淄博市第五人民醫院（淄博市精神衛生中心）看診，不料任何檢查都沒做，護士就跟他說要住院3個月，莫楠隨即反抗企圖脫逃，並與院內醫護人員發生肢體衝突，「我被好些人按在床上，有人用帶子捆綁我，有人給我打針，還有人電擊我的頭部，我整個頭就跟要炸裂了一樣，疼得想死」，83天後他才終於得以出院。

（《雖然是精神病但沒關係》劇照）劇中金秀賢是一位精神病院男看護。（劇照）

出院沒幾天，他因過於肥胖，又被父親送進了減肥訓練營。「我的自由再次被父母支配」，莫楠害怕還會被父母送進精神病院，他從減肥訓練營出來後，一邊收集資料，欲狀告淄博市精神衛生中心非法收治、且限制人身自由，一邊勸說父母去看精神。

內地精神病院管理混亂引熱議

莫楠出院後為證明自己沒病，並防止被父母再次送進精神病院的情況發生，他極力勸說父母去看精神科，剝奪父母監管他的權利，「也可能是我跟我媽哭訴住院期間的遭遇，讓她心生憐憫吧，她決定『以身試病』，親自住進精神病院裡看看」。

報道稱，莫楠父母分別於去年11月、12月前往山東省精神衛生中心就診，莫父主訴為「妄聞多疑8年」，醫生給出的診斷為「未分化型精神分裂症」；莫母則是「疑心大、孤僻8-9年」，同樣診斷為「未分化型精神分裂症」。

莫楠一家三口的「精神互害」新聞，引發網民熱烈討論，有網民批評內地精神病醫院對患者治療和診斷的隨意、管理的混亂，以及精神衛生法的不健全，才會讓這樣悲劇發生。

網民點睇：

這一家子孩子相對還正常點，應該成年以後就脫離父母，也許日子也不會過成這樣。

這個家庭大家分開一段時間，各自過日子，認真上班上學、交朋友、堅持體育鍛鍊，可能就都好了。

扭曲的東亞家庭，黑色幽默的寫實劇。

什麼年代了還電擊頭部？

