鬼月盂蘭節｜8月3日鬼門開 農曆七月22個禁忌 切記別夜晚晾衫
農曆7月即將到來，今年鬼門將在8月3日晚上11點開。
台灣命理專家小孟老師在臉書粉專提醒，鬼門開有22個禁忌，觸犯恐招來遊魂野鬼入侵，嚴重還有可能會被抓為「替死鬼」。
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1. 不宜游泳：傳說跳水死的遊魂野鬼若是冤魂，則有可能無法轉世輪迴，會在這時候找替身，也就是俗稱的找「替死鬼」。
2. 不宜看老房：這裡所說的老房為屋齡30年以上的，相傳往生者會到以前居住的住家徘迴，八字較輕的人容易沖煞感冒。
3. 避免半夜到醫院：往生者死前有較多的記憶在醫院裡，家裡如果沒供奉祖先的後代，祖先回不了家就會容易徘徊在醫院。
4. 避免傍晚到廟旁走動：相傳許多枉死的鬼魂，會因為找不到地方申冤而找廟宇的神明協助，於是周圍會聚集較多遊魂野鬼，因此宮廟一般在這段期間不辦事。
5. 不可直呼遊魂野鬼為「鬼」：這樣是對遊魂野鬼不敬的表現，甚至可能觸怒祂們。
6. 夜晚不宜曬衣服：遊魂野鬼若在這期間找不到地方去，可能會依附在潮濕的衣服裡。
7. 不宜持咒（念咒）：鬼月持咒易招來更多遊魂野鬼聽經，具「驅邪功效的咒語」會傷害到祂們。
8. 半夜不宜大吼大叫：這樣會容易嚇到遊魂野鬼，導致睡眠品質變差。
9. 不宜隨意拍打前方人的肩膀：前方人會被嚇到，導致魂魄不穩，易招鬼魂入侵，變得失神。
10. 晚上不宜吹口哨：口哨音頻與陰間頻率較接近，易把遊魂野鬼召喚來。
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11. 半夜不宜點檀香或薰香：香氣會吸引遊魂野鬼來環繞。
12. 切莫拜陰廟：鬼月期間陰廟會顯得更陰，八字太輕者拜陰廟容易撞鬼。
13. 不宜在山間或空曠地拍照：相機畫素越來越清晰，這也會容易捕捉到鬼魂的影子。
14. 一直說「死」字：這樣會容易觸怒遊魂野鬼。
15. 不宜玩試膽大會：在這時刻意玩試膽大會、碟仙、筆仙等恐會請神容易送神難。
16. 切莫撥打13個7或0：接電話的人有可能是往生者。
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17. 半夜不宜看鬼片。
18. 參加中元普渡切莫罵髒話：這時是遊魂野鬼的用餐時間，這樣恐會不小心觸怒祂們。
19. 到旅館放艾草粉或鼠尾草能助一夜好眠。
20. 鬼月動刀盡量選擇白天。
21. 搬家入宅盡量挑選正中午對運勢比較好。
22. 娶親避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。
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