潘展樂回答打破美國隊長達40年壟斷感受：低調點，下屆再贏他們

當地時間周日（8月4日），巴黎奧運男子4X100米混合泳接力決賽，中國隊派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂出戰，早前已打破100米自由泳世界紀錄的「中國飛魚」潘展樂，在比賽中以45.92秒完成最後一棒，關鍵時刻超越美國隊，助中國游泳隊在今屆奧運獲得第二面金牌。



中國隊事後接受媒體採訪時出現有趣一幕，當回答打破美國隊長達40年壟斷的感受時，覃海洋回應稱：「我們就是為了打破美國這個壟斷，然後我們也做到了！」徐嘉余也說：「我們相信下一屆依舊會是……」，潘展樂隨即在旁邊小聲提醒隊友：「低調點，下屆再贏他們就行了！不用說出來。」



潘展樂最後一棒自由泳上陣。（Getty Images）

中國反勝，池邊的隊友振臂高呼。（Getty Images）

中國隊贏得男子4X100米混合泳接力金牌。（路透社）

覃海洋賽後採訪時表示不太滿意自己的成績。潘展樂隨後說：「特別佩服他們三個（隊友），（隊友）不滿意成績，但比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人。」

潘展樂事後接受媒體採訪。（央視）

據早前報道，巴黎奧運男子4X100米混合泳接力決賽，中國隊以3分27秒46的成績獲得冠軍。個人成績方面，徐嘉余52秒37、覃海洋57秒98、孫佳俊51秒19，最後一棒的潘展樂游出45秒92的成績，再次突破自己幾日前創造的世界紀錄，亦助力中國隊成功逆轉，打破美國隊在該項目上長達40年的壟斷。

中國隊派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂出戰。（央視）

中國隊派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂出戰。（央視）

公開資料顯示，潘展樂2004年8月4日出生於浙江省溫州市。比賽當日亦正是潘展樂20歲的生日，他在出征巴黎奧運前就說，「爭取在20歲生日那個混接決賽接棒游進46秒」，如今可謂成功實現生日願望。

比賽過後，話題「祝潘展樂生日快樂」、「潘展樂驚天逆轉」等登上微博熱搜，引發網民熱議：

「生日最大，對手拿下。」

「潘展樂給了自己最好的生日禮物。」

「神一般的存在，恭喜中國游泳隊。」

「20歲生日快樂！恭喜你也『奔三』啦！」

「潘展樂在最後一棒的自由泳，實現了他的諾言！遊出了45秒92的成績，打破了46秒的記錄，小潘生日快樂！20歲的生日一定很難忘。」



中國游泳隊收穫巴黎奧運第二面金牌。（路透社）