趙立堅妻子自曝患晚期乳癌　選擇中醫調理：讓自己最後時間舒服些

中國外交部前發言人趙立堅2023年年初調任邊界與海洋事務司副司長，其妻子湯天如5日（周一）突然在微博上發文自曝患晚期乳癌，引發關注。



湯天如4日曾發出一連串與趙立堅的合照，手上掛著就醫的腕帶，兩人躺在病床上，湯天如則是穿著病人服裝，雙手緊緊挽住趙立堅。（湯天如微博）

湯天如4日曾發出一連串與趙立堅的合照，手上掛著就醫的腕帶，兩人躺在病床上，湯天如則是穿著病人服裝，雙手緊緊挽住趙立堅。（湯天如微博）

湯天如4日曾發出一連串與趙立堅的合照，手上掛著就醫的腕帶，兩人躺在病床上，湯天如則是穿著病人服裝，雙手緊緊挽住趙立堅，配文則是，「生命只有一次，死裡逃生。愛是時刻的陪伴，疼愛和呵護，感恩生命中有你。」

其後湯天如連續兩天在微博上發文，解開在病床上合照的謎底，自曝已經患乳腺癌5期。

湯天如描述稱：「去年六月初我被確診惡性三陰性乳腺癌5期，醫生要求立即住院手術，並告知發展速度特別快很危險，但是為了不留遺憾，為了國家和公司我必須圓滿完成工作。經跟醫生一再商量推遲7-10天的手術時間，讓我去巴基斯坦完成與總理參與的簽約再回國接受治療。」

湯天如稱，就這樣手上插著留針管去巴基斯坦出差，期間需要服安眠藥，每天只能睡2-4小時，「也許這就是所謂的使命必達的感覺吧」。

趙立堅現身中越邊境視察。（微博）

湯天如稱，「出差回國後，我在北京公立醫院分兩次完成手術，已經轉移淋巴，所以做了淋巴清掃」。

湯天如稱，「直接問了專科腫瘤醫院醫生，以你們的經驗我化療和放療後的生命期有多久？醫生告訴我如果我不化療和放療生命期只有6個月，如果配合治療有百分之五十的機會可以活6-24個月。我的情緒一下崩潰了，老公以後怎麼辦？孩子怎麼辦？」

「讓自己最後的時間舒服些」

湯天如稱，她決定不接受西醫治療，她不想天天讓趙立堅陪著我去醫院，也不想看到自己只能虛弱的坐在輪椅上，既然時間那麼短就不要再折騰自己，讓自己最後的時間舒服些選擇中醫調理。

湯天如最後稱，「我是每個中醫兩周的藥如果有改善就繼續，沒有變化就換另一個中醫，就這樣經老公同事熱心介紹到第四個中醫時我終於找到了對的中醫，兩天我就感覺到了效果」。