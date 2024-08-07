稱睡一次給一次錢！中華兒慈會負責人逼病童母親「陪睡換捐款」

撰文：許祺安
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內地知名慈善團體「中華兒慈會」2022年爆出有工作人員騙取千萬救命錢後捲款逃跑，今年6月被官方勒令停辦。近日又爆出，「中華兒慈會9958兒童緊急救助項目」河南負責人雷克要求接受捐款的病童媽媽陪睡，更稱「陪一次給一次錢」，網傳一段博主跟雷克的錄音，雷克更大言不慚地說，「病童母親是自願的，我說你陪我睡一次我給你捐款，是她自願的」，博主質疑捐款的錢是善款不是雷克的錢，雷克竟回應，「但這個錢是我說了算，有什麼問題？」。

據了解，雷克更曾榮登河南2017年「中國好人榜」，2019年更登上《新華社》，被稱讚為「出彩河南人」。

「中華兒慈會9958兒童緊急救助項目」河南負責人雷克。（微博）

據了解，8月6日，一名鄭姓女性公益人士公開舉報雷克，她也是9958項目創始人之一。

鄭女士提供的微信聊天截圖顯示，雷克向病童媽媽傳許多曖昧簡訊，如「愛妳，愛妳一輩子」、「我沒有愛錯女人」等等，另一個微信截圖顯示，疑似是病童母親寫道「我也不是什麼好人，我只是為了我的孩子，每次給支票前開個賓館，這世間哪一點不骯髒」。

而另一則微博截圖，則是某位疑似病童母親的自述。她寫道自己痛心慈善也心疼孩子，「被拖死的孩子太多了」，「為了孩子，失身算什麼」，更遺憾表示最終沒能保住孩子。

鄭女士說，2020年，自己曾就一名劉女士「被雷克要求陪睡」一事向警方舉報。但警員調查時，這名劉女士後來改口說是自願的。內媒稱，曾經手此事的警員表示，因當事人說是自願的，證據也不充分，因此無法立案。

鄭女士表示，該對話紀錄，是一名網友今年6月通過微博私信給她的。她懷疑該網友即2020年的受害者，也曾把警方聯繫方式發給對方。不過對方沒有正面回應是否會直接舉報。

鄭女士稱，中華兒慈會有很多項目，9958項目獲得的資源較多。按照規定，兒慈會不得設立地方分支機構。雷克最早負責9958項目河南地區，稱為「河南負責人」，後其成為華中（河南、湖北等省）負責人。

雷克曾登上中國好人榜。（微博）

8月5日，官方人士證實，雷克數月前已因涉嫌職務犯罪被相關部門帶走調查，目前案件已轉至檢察機關。對於網上舉報內容是否屬實、是道德問題還是刑事犯罪等問題，相關部門正在進一步核查中。

河南省慈善總會有關人士表示，雷克曾為該會常務理事，但因長期不積極履行職責，數月前已被依照章程規定免職，「（當時）已經好久和他聯繫不上了。」

雷克（左二）遭爆要求病童母親陪睡。（網絡圖片）

網傳有內地博主質問雷克　雷克：我沒逼任何人

另外有一段網傳的錄音顯示，有內地博主自稱和雷克對質，雷克稱病童母親是自願的，捐款也是別人自願的，「我沒逼任何人，只是這錢我說了算」，該博主氣到大罵「別人捐款是想做慈善幫助別人，不是讓你這種人睡別人的母親，你還是人嗎？」，雷克則回應，「我有逼他們捐款嗎？只是錢到了我這裡，我有這個權利選擇我資助誰？我也沒有逼那個女的陪我睡啊？是她自願的，就這麼簡單。」

曾有工作人員捲款病童救命錢一千萬元

此前報道，2022年9月，中華少年兒童慈善救助基金會（簡稱「中華兒慈會」）被爆旗下慈善項目，遭河北工作人員柯某孝騙取近1000萬元（人民幣，下同）救命錢款後攜款逃跑。

2023年6月，民政部調查後稱，中華兒慈會亦有未按規定的業務範圍進行活動、未依法履行信息公開義務等違法情形，已將其列入社會組織嚴重違法失信名單，且中華兒慈會副秘書長也因涉職務犯罪已被移送司法。今年6月，中華兒慈會已被勒令停辦。

工作人員騙取千萬救命款　中華兒慈會被列入嚴重失信名單中華兒慈會被爆負責人捲走千萬救命錢款？民政部：開展全面調查中華兒慈會被曝負責人捲走千萬錢款　病患家屬：被騙的都是救命錢
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