稱睡一次給一次錢！中華兒慈會負責人逼病童母親「陪睡換捐款」

內地知名慈善團體「中華兒慈會」2022年爆出有工作人員騙取千萬救命錢後捲款逃跑，今年6月被官方勒令停辦。近日又爆出，「中華兒慈會9958兒童緊急救助項目」河南負責人雷克要求接受捐款的病童媽媽陪睡，更稱「陪一次給一次錢」，網傳一段博主跟雷克的錄音，雷克更大言不慚地說，「病童母親是自願的，我說你陪我睡一次我給你捐款，是她自願的」，博主質疑捐款的錢是善款不是雷克的錢，雷克竟回應，「但這個錢是我說了算，有什麼問題？」。



據了解，雷克更曾榮登河南2017年「中國好人榜」，2019年更登上《新華社》，被稱讚為「出彩河南人」。



「中華兒慈會9958兒童緊急救助項目」河南負責人雷克。（微博）

據了解，8月6日，一名鄭姓女性公益人士公開舉報雷克，她也是9958項目創始人之一。

鄭女士提供的微信聊天截圖顯示，雷克向病童媽媽傳許多曖昧簡訊，如「愛妳，愛妳一輩子」、「我沒有愛錯女人」等等，另一個微信截圖顯示，疑似是病童母親寫道「我也不是什麼好人，我只是為了我的孩子，每次給支票前開個賓館，這世間哪一點不骯髒」。

而另一則微博截圖，則是某位疑似病童母親的自述。她寫道自己痛心慈善也心疼孩子，「被拖死的孩子太多了」，「為了孩子，失身算什麼」，更遺憾表示最終沒能保住孩子。

鄭女士說，2020年，自己曾就一名劉女士「被雷克要求陪睡」一事向警方舉報。但警員調查時，這名劉女士後來改口說是自願的。內媒稱，曾經手此事的警員表示，因當事人說是自願的，證據也不充分，因此無法立案。

鄭女士表示，該對話紀錄，是一名網友今年6月通過微博私信給她的。她懷疑該網友即2020年的受害者，也曾把警方聯繫方式發給對方。不過對方沒有正面回應是否會直接舉報。

鄭女士稱，中華兒慈會有很多項目，9958項目獲得的資源較多。按照規定，兒慈會不得設立地方分支機構。雷克最早負責9958項目河南地區，稱為「河南負責人」，後其成為華中（河南、湖北等省）負責人。

雷克曾登上中國好人榜。（微博）

8月5日，官方人士證實，雷克數月前已因涉嫌職務犯罪被相關部門帶走調查，目前案件已轉至檢察機關。對於網上舉報內容是否屬實、是道德問題還是刑事犯罪等問題，相關部門正在進一步核查中。

河南省慈善總會有關人士表示，雷克曾為該會常務理事，但因長期不積極履行職責，數月前已被依照章程規定免職，「（當時）已經好久和他聯繫不上了。」

雷克（左二）遭爆要求病童母親陪睡。（網絡圖片）

網傳有內地博主質問雷克 雷克：我沒逼任何人

另外有一段網傳的錄音顯示，有內地博主自稱和雷克對質，雷克稱病童母親是自願的，捐款也是別人自願的，「我沒逼任何人，只是這錢我說了算」，該博主氣到大罵「別人捐款是想做慈善幫助別人，不是讓你這種人睡別人的母親，你還是人嗎？」，雷克則回應，「我有逼他們捐款嗎？只是錢到了我這裡，我有這個權利選擇我資助誰？我也沒有逼那個女的陪我睡啊？是她自願的，就這麼簡單。」

曾有工作人員捲款病童救命錢一千萬元

據此前報道，2022年9月，中華少年兒童慈善救助基金會（簡稱「中華兒慈會」）被爆旗下慈善項目，遭河北工作人員柯某孝騙取近1000萬元（人民幣，下同）救命錢款後攜款逃跑。

2023年6月，民政部調查後稱，中華兒慈會亦有未按規定的業務範圍進行活動、未依法履行信息公開義務等違法情形，已將其列入社會組織嚴重違法失信名單，且中華兒慈會副秘書長也因涉職務犯罪已被移送司法。今年6月，中華兒慈會已被勒令停辦。