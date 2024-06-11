工作人員騙取千萬救命款　中華兒慈會被列入嚴重失信名單

去年9月，中華少年兒童慈善救助基金會（簡稱「中華兒慈會」）被爆旗下慈善項目，遭河北工作人員柯某孝騙取近1000萬元（人民幣，下同）救命錢款後攜款逃跑。

民政部周二（6月11日）通報指，柯某孝是私自以「9958兒童大病緊急救助項目」的名義向患兒家長籌集資金。此外，中華兒慈會亦有未按規定的業務範圍進行活動、未依法履行信息公開義務等違法情形，民政部已將其列入社會組織嚴重違法失信名單，且中華兒慈會副秘書長也因涉職務犯罪已被移送司法。



去年9月，有內地網民爆料，中華兒慈會工作人員柯某孝利用9958兒童緊急救助項目，騙取患兒家長近1000萬元後攜款逃跑，當時有多名家長深夜露宿河北石家莊兒慈會辦公大樓外。中華兒慈會聲明指，受騙者將資金打給柯某孝個人帳戶，並曾從柯某孝個人帳戶獲得返款，兒慈會賬號從未收到過這些資金。

網絡影片截圖。（北京青年報）

今年6月11日，民政部發布通報稱，柯某孝曾作為患兒家長接受過兒慈會救助；從2022年11月起參與兒慈會9958兒童大病緊急救助項目（以下簡稱9958項目）廊坊救助站相關工作。

2023年6月至8月，柯某孝私自以「9958項目」的名義向患兒家長籌集資金，騙取患兒家長錢款近千萬元，後因涉嫌詐騙被移送司法機關處理。

民政部通報還指，柯某孝案件暴露出中華兒慈會存在內部管理不規範、9958項目操作違規等問題。與此同時，中華兒慈會還存在未按規定的業務範圍進行活動、未依法履行信息公開義務等違法情形。目前民政部已對中華兒慈會作出停止活動三個月的行政處罰，並將其列入社會組織嚴重違法失信名單。

兒慈會副秘書長、9958項目負責人王某涉嫌職務犯罪，經有關監察機關立案調查已移送司法機關處理。