中華兒慈會被爆負責人捲走千萬救命錢款？民政部：開展全面調查

近日，中華少年兒童慈善救助基金會（簡稱「中華兒慈會」）被指旗下慈善項目「9958兒童大病緊急救助項目」河北負責人捲走近1000萬元（人民幣，下同）救命錢款。中華兒慈會工作人員回應指，涉案人員柯某非河北負責人，而是志願者身分，目前柯某已向警方投案，不過該說法引發質疑。



9月27日民政部網站消息，針對群眾舉報和媒體反映的中華少年兒童慈善救助基金會「9958兒童緊急救助項目」及其它有關問題，民政部高度重視，約談督促中華少年兒童慈善救助基金會切實負起責任，依法依規維護所涉家庭的正當權益。

近日，民政部已派出調查組入駐該基金會開展全面調查，堅決查處和糾正違規違法問題。調查處理情況將及時向社會公佈。

（民政部網站）

9月開始有內地網民在網絡爆料，中華兒慈會工作人員柯某孝利用9958兒童緊急救助項目，騙取患兒家長近1000萬元後攜款逃跑。據了解，受騙者將資金打給柯某孝個人帳戶，並曾從柯某孝個人帳戶獲得返款。

9月13日，中華兒慈會發布聲明稱，中華兒慈會的帳號從未收到過這些資金，中華兒慈會稱柯某孝曾在該會9958兒童緊急救助項目河北廊坊地區合作機構中當過短暫的志願者，但不是該會工作人員，該會從未委託過柯某孝個人為9958兒童緊急救助項目籌集資金。

中華兒慈會工作人員稱，這位柯姓負責人是冒名進行詐騙的，現在已經被警方控制，「是屬於刑事案件，具體細節警方還沒有公佈。」

公開資料顯示，中華少年兒童慈善救助基金會成立於2010年1月12日，是具有民間性質的全國性公募基金會。

中華兒慈會9958兒童大病緊急救助項目是中華兒慈會在2011年3月成立，致力於改變中國近2000萬0-16歲農村困境兒童的生存狀態，保障受疾病、意外傷害災害等影響的貧困兒童的生存權，及時解決醫療經費緊缺和醫療資源管道不暢的問題。