網傳甘肅夫妻做生意去銀行借貸　銀行經理先騷擾妻子後毆打兩人

近日，一對來自甘肅省隴南市西和縣的夫妻拿著身分證拍片「實名舉報」稱，他們因為做生意需要貸款，便找到中國農業銀行經理田地，但田地卻以貸款為由多次微信騷擾妻子趙玉鳳，丈夫杜洪斌為此與田某在電話有過爭執。



趙玉鳳稱，7月28日晚，田某以貸款為由，簡訊通知他們夫妻來家裡說貸款的事。而等他們到家後，便遭到了田某及其家人的毆打，「用菸灰缸往頭上砸，木棒往頭上打，全身打」，趙玉鳳表示，「我老公的臉縫了差不多二十針，我的頭縫了十七針。眼睛內框骨折，我們全身都是傷，已經住院多天了。」



銀行經理將兩人帶至家中毆打辯稱「正當防衛」

據舉報影片，趙玉鳳和杜洪斌夫妻因為生意開支，需要貸款。找到銀行經理田地為其貸款。田地以貸款為由多次微信騷擾趙玉鳳，杜洪斌為此與田地在電話有過爭執。

7月28晚間，田地突然以要談貸款為由，簡訊通知趙玉鳳和杜洪斌夫妻來家裡談談，沒想到夫妻二人一進田地家中，田地開始摔酒杯，打杜紅斌，趙玉鳳稱，「他們把我老公按在地上拳打腳踢，之後田地二兒子田文魁也開始參與毆打。」

期間，田地兒媳婦開始反鎖房門，並且將夫妻二人手機搶走摔壞，防止錄影片，並且將摔壞的手機零件拿到廚房燒毀。

趙玉鳳稱，田地大兒子二兒子還有老婆都有參與暴力毆打他們，「菸灰缸往頭上砸，木棒往頭上打，全身打，一家人手摁著我老公杜紅斌下跪磕頭給田地道歉，此時我們夫妻二人接近昏迷狀態，意識開始模糊」。

趙玉鳳表示，最後田地從廚房拿出一把刀具，硬塞杜紅斌手裡，田地等家人自己砸毀自己家的家具偽造現場，企圖達到杜紅斌夫妻是故意尋釁滋事，他們進行所謂「正當防衛」警方看到夫妻二人昏迷，撥打120將二人送至西和縣人民醫院救治。

趙玉鳳曬出的醫學影像（CT）檢查報告單顯示，趙玉鳳平掃顱內未見明顯外傷性改變；左側眼眶內側壁骨折，左側頜面部軟組織腫脹、積氣；雙側上頜竇炎；鼻部皮下高密度影。

銀行經理已被行政拘留

8月5日下午，《紅星新聞》聯絡上中共西和縣委政法委員會。接線人員表示，針對上述事件，當地相關領導已多次開會，並介入調查，「公安局還在核查中。」

另一名工作人員則稱，根據查證的情況，當事人田某已於8月4日被行政拘留，縣農行也對其進行了停職處理。而對於舉報人在網上所述是否均屬實，以及該案目前的定性如何，該工作人員表示，案件正在偵辦過程中，其他情況並不清楚。