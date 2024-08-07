巴黎奧運．滑板｜14歲澳洲小將公園賽奪金　開心那兩屆摘銀不開心

滑板在上屆東京奧運首度登場，令不少體育迷眼前一亮，展示「友誼第一，比賽第二」的精神，不論勝負，「板仔板女」們總是笑容滿面。

女子滑板公園賽在協和廣場上演，依然是年青人的天下，決賽8名選手的平均年齡只得16.5歲，三名獎牌得主同樣未成年，開心那與布朗繼續兩屆登上頒獎台，可惜依然無緣最高一級，由年僅14歲的翠爾（Arisa Trew）奪金。



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巴黎奧運女子滑板公園賽決賽，每名選手在各有三次機會，45秒內在場地中使出渾身解數，做出不同的高難度動作，當中計算最高分一次的成績。

東京奧運三名獎牌得主四十住櫻（Sakura Yosozumi）﹑開心那（Cocona Hiraki）與布朗（Sky Brown）亦有參賽，可惜上屆冠軍四十住櫻卻無緣決賽，提早宣告衛冕失敗。開心那﹑布朗與另外兩名選手連續兩屆打入決賽。

四十住櫻初賽出局，無緣衛冕。（路透社）

3年過後，開心那與布朗兩名小妹妹也長大了。15歲﹑來自日本的開心娜，上屆穿上全白連身工人褲，今屆更有型格，穿上不扣鈕的白色恤衫，在滑板場上更加飄逸。16歲的布朗穿上全黑T恤，臂上印有英國國旗，衣著較上屆平實。

上屆銀牌得主開心那，在決賽第一回合已做出91.98分，高踞榜首，布朗與翠爾在第二回合同樣錄得逾90分的高分，但開心那依然保持榜首，若然最後一回合無人超越91.98分的話，開心那就可開心到最後。

兩回合後，開心那高踞榜首。（路透社）

年僅14歲的翠爾，只是穿上短衫短褲，但戴上粉紅色的頭盔及護膝，十分搶眼，這名來自澳洲的小妮子在第三回合表現亮眼，取得93.18分。壓軸出場的開心那，縱然45秒內未有失誤，完成回合後高舉雙手，對表現甚為滿意，惜她只獲92.63分，未能超越翠爾，連續兩屆屈居亞軍；克服肩傷出戰的布朗則兩屆摘銅。

14歲的翠爾首戰奧運，表現絕不失禮。（路透社）

當賽事結束後，「板女」們互相擁抱道賀，唯獨是開心那斯人獨憔悴，其他選手走近道賀時，就算是站上頒獎台，她也只好強顏歡笑。

開心那看來不太開心。（路透社）

翠爾拿下93.18分的高分，露出燦爛笑容。（路透社）

首度參加奧運的翠爾即登上頒獎台最高一級，這名14歲的澳洲選手來頭不少，今年5月，她在U型管道做出「900度」的空中旋轉兩圈半，亦是史上首位女生做到這個方式，如今她更榮升為奧運金牌得主。

三名少女一同分享頒獎台，平均年齡也只得15歲，而三名女生更有共通點，她們的母親同樣是日本人，難道有日本人的基因，滑板項目成績都有保證？