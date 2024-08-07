知名女歌手患末期肝癌病危住院？本尊否認：假新聞令80歲母親痛哭

內地著名女歌手韓紅周一（6日）在個人社交平台發文，透露自己一直受到假新聞的困擾，例如說她代言減肥產品，甚至傳她患上末期肝癌等，而她80歲老母親更信以為真，打電話對她痛哭。韓紅懇求外界別再造謠，並懇請互聯網監管部門，加大監管力度，「我家老人年事已高，真的不想讓他們擔心我」。



網上謠傳韓紅病危住院。（網上圖片）

韓紅在文中表示，自己一直受到假新聞的困擾，強調她減肥的法寶是節食+運動，自己沒有代言代言減肥咖啡，也沒有黑髮產品或各種養生產品，「請不要欺騙消費者！」她續指，最近各大平台上，有近百段影片說她病危住院、肝癌晚期等，強調這些均屬假消息，給她和家人造成巨大的傷害和痛苦，「前日接80歲老母的電話，老人家失聲痛哭……問我是不是重病住院了」。

「心疼心疼我吧，別再做我病危的假新聞了，好嗎？」韓紅懇請互聯網監管部門，加大監管力度，監督並責令有關人士立即刪除不實內容的影片，並強調自己身體健康，一切都好，音樂、公益事業從未間斷，順利進行，「我會繼續努力，絕不辜負組織和人民對我的信任！8月10日我將帶領公益團隊赴吉林做公益，到時見，看看還是不是那個健康又充滿活力的我！」

韓紅發文透露自己一直受到假新聞的困擾。（微博）

文後並附上了法律聲明，律師表示將依法追究造謠者的責任。隨後，韓紅工作室轉發了該微博，並配文道：「韓老師身體康健，所有工作都在有條不紊的進行中。」

1971年9月26日出生於西藏自治區昌都市的韓紅是內地知名歌手、音樂人、國家一級演員，代表曲目有《天亮了》、《天路》、《家鄉》、《美麗的神話》等。

韓紅是內地知名歌手、音樂人、國家一級演員。（黃國立攝）

她曾任第十一屆、十二屆全國政協委員，全國青聯常委，中國宋慶齡基金會理事，中國文藝志願者協會副主席。她又於2012年發起並註冊成立韓紅愛心慈善基金會，業務範圍包括扶助危難貧困群眾、幫扶少數民族地區、資助社會福利機構、傳播慈善公益文化等。