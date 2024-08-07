巴黎奧運．跳水｜全紅嬋陳芋汐統治10米高台3年　同場即包辦金銀

巴黎奧運跳水，中國名將全紅嬋再奪女子10米高台金牌，隊友陳芋汐則再獲銀牌。雖然陳芋汐兩屆都輸給師妹，但全紅嬋最後一跳入水一刻，她仍立刻鼓掌，賽後兩人相擁一幕更是感動觀眾。

全紅嬋和陳芋汐年紀差一歲半，既合作出戰雙人項目、也是單人項目的主要對手，兩人自東京奧運以來、到今屆巴黎奧運，曾16次在10米高台決賽同場較技，全部包辦冠、亞軍；然而競爭關係從無損兩人的友誼。



全紅嬋2007年出生，現年17歲，2021年在東京奧運以14歲之齡出戰10米高台跳水，以破世界紀錄的分數奪金，一戰成名，該屆，陳芋汐在同一項目獲銀牌，她在10米高台雙人跳水則與張家齊合作摘金。

來到今屆，全紅嬋在10米高台再次摘金，陳芋汐仍是銀牌，但兩人也合作在雙人項目奪金。

陳芋汐（左）和全紅嬋（右）在女子10米高台跳水分奪銀牌和金牌。（路透社）

10米高台跳水決賽，陳芋汐完成最後一跳後顯得頗為失望，全紅嬋最後一跳雖非完美，但也足夠奪金，全紅嬋上水後，即和陳芋汐緊緊相擁，兩人多年來是對手也是拍檔，這一抱盡顯好感情。

事實上，自東京奧運到巴黎奧運3年來，兩人已在國內、國際的10米高台跳水決賽同場過16次，每一次，兩人都包辦冠軍及亞軍，除了兩屆奧運會、亞運會、全運會，也包括3屆游泳世界錦標賽、聯水世界盃總決賽等大賽，當中陳芋汐10次封后、全紅嬋則贏了6次，可說是統治了整個巴黎奧運周期。

陳芋汐和全紅嬋相擁一幕令人動容。（路透社）

至於在兩人合作的10米高台雙人跳水方面，兩人11次合作出戰國際賽，全部都獲冠軍，包括2023及2024年跳水世界盃總決賽、2023及2024世界盃加拿大站、2023和2024游泳世錦賽、杭州亞運、2023世界盃中國站、德國站等。

儘管是隊友也是對手，但兩人談及對方時，都充滿讚賞，在巴黎奧運前兩人接受中國國家隊訪問，全紅嬋坦言今屆奧運，「特別想跟陳芋汐一起手牽手站上最高頒獎台」，結果兩人在雙人項目達成目標。而陳芋汐也說：「非常幸運就是能（跟全紅嬋）擕手站在奧運會的舞台上，無論是單人比賽還是雙人比賽，我們都是為國出征。作為雙保險，要為中國贏下這枚金牌。」