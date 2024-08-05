巴黎奧運｜全紅嬋表現無敵　偕陳芋汐晉級跳水10米台決賽

巴黎奧運跳水女子10米高台，中國跳表全紅嬋在8月5日的初賽及準決賽施展「水花消失術」，以無敵姿態晉身決賽。香港時間8月6日晚上9時，將會舉行女子10米高台決賽，全紅嬋與另一位中國代表陳芋汐出戰爭金。



全紅嬋（路透社）

在初賽5跳，17歲的全紅嬋已經展現壓倒性的實力，頭4跳皆為該輪最高分，由頭帶到尾，首名晉級準決賽。全紅嬋初賽總分為421.25分，領先382.15分的陳芋汐39.1分。比起第三名的加拿大選手，全紅嬋拋離接近100分。

全紅嬋（路透社）

在同日的準決賽，全紅嬋保持穩定的表現，絕無欺場。在5跳之中，有3跳分數該首輪之首，其中在第四跳，全紅嬋選擇了207C的動作，即「向後翻騰3周半抱膝」，跳出90.75分。這是今場準決賽中最高分的一跳。

全紅嬋（Getty Imgaes）

在準決賽，全紅嬋同樣由頭帶到尾，以421.05分首名入決賽。陳芋汐的發揮稍在全紅嬋之下，她最好的是第三跳，動作為難度系數3.3的626C，即「臂立向後翻騰3周抱膝」，她跳出了87.45分。在初賽以次名晉級的陳芋汐，在準決賽同樣排在全紅嬋之下，以次名入決賽。陳芋汐總分為403.05分，落後全紅嬋18分。這兩位中國選手的分數比其他國家選手明顯多一截，優勢明顯。

陳芋汐（路透社）

跳水女子10米台決賽在8月6日晚上9時舉行。

上屆東京奧運，全紅嬋一跳成名，以466.2分贏得金牌，陳芋汐以425.2分得銀牌。在過去一個奧運周期，全紅嬋及陳芋汐壟斷了10米台金牌，如像兩人的舞台，相信今屆巴黎奧運的金牌也是由兩人之一奪得。

陳芋汐及全紅嬋過去10米台交手成績



2024年世界盃總決賽：陳芋汐（443.2）、全紅嬋（410.7）

2024年世界盃加拿大站：陳芋汐（415.35）、全紅嬋（411.45）

2024年世錦賽：全紅嬋（436.25）、陳芋汐（427.8）

2023年杭州亞運：全紅嬋（438.2）、陳芋汐（435.65）

2023年世界盃總決賽：陳芋汐（420.3）、全紅嬋（408.1）

2023年世錦賽：陳芋汐（457.85）、全紅嬋（445.6）

2023年世界盃加拿大站：全紅嬋（458.2）、陳芋汐（438.9）

2023年世界盃中國站：陳芋汐（431.2）、全紅嬋（423.5）

2022年世界盃德國站：陳芋汐（449.85）、全紅嬋（430.45）

2022年世錦賽：陳芋汐（417.25）、全紅嬋（416.95）

2021年全運會：全紅嬋（419.25）、陳芋汐（399.45）

2021年東京奧運：全紅嬋（466.2）、陳芋汐（425.4）

