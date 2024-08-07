巴黎奧運｜全紅嬋陳芋汐合演巔峰對決：若我沒跳好，後面有她撐着

巴黎奧運女子10米跳台決賽，全紅嬋及陳芋汐兩名中國選手上演「神仙打架」，前者第一跳便獲全體裁判給予滿分，最終亦以4.9分力壓師姐奪金。全紅嬋賽後受訪時，卻認為自己「發揮不夠好」。



這場決賽，被外界視為是全紅嬋及陳芋汐二人之爭，衛冕的全紅嬋第一跳便獲所有裁判給10分滿分。之後她出現些微失誤，分差被拉近至只有1.6分，不過之後發揮平穩，最終獲425.6分，以4.9分優勢奪金，陳芋汐得420.7分獲銀牌。

全紅嬋（右）及陳芋汐（左）在這場決賽合演「神仙打架」。（路透社）

這場巔峰對決戰況激烈，全紅嬋賽後接受TVB獨家訪問時，認為自己除第一跳外，之後都不是跳得很好：「發揮不夠好，沒有很完美，其實還可以做得更好。」

而被問到那些小失誤，有否讓她害怕拿不到這塊金牌時，全紅嬋笑稱：「我不害怕，因為有她，要是我沒跳好，後面還是有她撐着。」全紅嬋未有指明「她」是誰，主持補充問是不是就算沒跳好，也相信師姐（陳芋汐）會拿到金牌時，她立即笑着回答：「我也相信她。」

全紅嬋第三跳失誤較大，一度被拉近分差，但之後發揮平穩奪金。（路透社）

全紅嬋現時已是奧運三金得主，世錦賽、跳水世界錦及亞運會等大賽的金牌都悉數拿到手，她笑稱東京奧運奪金時，也沒想過之後的經歷會那麼辛苦：「這三年裏有淚水有汗水，有辛苦有笑容之類的，包含了挺多吧，真的很不容易。」

確定勝出後，全紅嬋感動落淚。（路透社）

今場與全紅嬋共演精彩一戰，陳芋汐賽後認為自己表現「還可以」：「前兩場我比較緊張，（這一場）算是放開了，跳出自己的水平。」

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她與全紅嬋在今屆巴黎奧運女子雙人10米跳台，以壓倒性分數奪金。今次拍檔內戰落敗，其實是繼上屆東京奧運後，陳芋汐再次在女子10米跳台不敵全紅嬋得銀牌。被問到會否因此而信心受到動搖時，這名18歲的女生隨即回答：「我覺得其實沒有，我還希望下次再來。」

她仍開朗地臉露笑容，表示今次奧運會結束後，會好好放假一段時間：「接下來再慢慢去調整、慢慢去恢復吧。」

賽後陳芋汐與全紅嬋擁抱致意。（路透社）

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