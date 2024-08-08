張學友演唱會模仿轉圈名場面　倪夏蓮：他是我偶像，最愛《吻別》

巴黎奧運乒乓球女單的「嫲孫大戰」，代表盧森堡的61歲倪夏蓮雖在32強止步，但她在賽場上全程面帶笑容，更在幾次救球中奉獻「反智轉身」，讓人印象深刻。

「歌神」張學友正舉行「60+」世界巡迴演唱會，在8月2日的杭州站時，他提到倪夏蓮的瀟灑與奧運精神非常值得自己學習，更即場模仿倪夏蓮轉圈名場面。倪夏蓮本人得知後也表示非常開心，稱張學友是其偶像，覺得對方跳得比自己更優雅。



8月2日，張學友在杭州站演唱會上致敬倪夏蓮。他表示，倪夏蓮在比賽場上的那份瀟灑，那份完全不在意比賽的輸贏，而是享受比賽的過程，感覺非常棒，值得自己好好學習。

8月2日，張學友在演唱會上提到倪夏蓮的瀟灑與奧運精神非常值得自己學習，更即場模仿倪夏蓮轉圈的名場面。（影片截圖）

8月2日，張學友在演唱會上模仿倪夏蓮轉圈的名場面。

8月5日，倪夏蓮在直播中被問到張學友在演唱會上模仿其轉身動作時，她興奮地表示「我也很開心，張學友是我的偶像，最喜歡聽《吻別》」，又稱對方跳得比自己更優雅。

8月7日，倪夏蓮拍片回應事件，再次提到張學友是自己的偶像，《吻別》讓她百聽不厭，「不知道聽了多少遍，是我的最愛之一」。

倪夏蓮表示，張學友是自己的偶像，《吻別》更讓她百聽不厭。（影片截圖）

倪夏蓮表示，張學友是自己的偶像，《吻別》更讓她百聽不厭。（影片截圖）

倪夏蓮表示，張學友是自己的偶像，《吻別》更讓她百聽不厭。（影片截圖）

倪夏蓮感謝張學友對自己的關注和認可，「看到他一直還在開演唱會，好感動，我們都是60幾歲的人，都是一樣為了夢想而奮鬥的人」，倪夏蓮又稱，希望有機會邀請張學友來觀看乒乓球比賽，自己也希望能夠去觀看張學友的演唱會，「我會很瘋（興奮）的」。

倪夏蓮希望有機會邀請張學友來觀看乒乓球比賽，自己也希望能夠去觀看張學友的演唱會，「我會很瘋（興奮）的」。（影片截圖）

倪夏蓮希望有機會邀請張學友來觀看乒乓球比賽，自己也希望能夠去觀看張學友的演唱會，「我會很瘋（興奮）的」。（影片截圖）