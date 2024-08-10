七夕三生肖財運特別旺！買彩券容易中大獎？命理專家一文揭曉

今天（8/10）是農曆七夕，中國《搜狐網》命理專家指出，有三大生肖的朋友今天財運特別旺，買彩券的話很容易中獎，要好好把握機會。



一、生肖馬

屬馬的人性格其實很火爆，做起事情來心也不容易定，不過今天的脾氣收斂許多，加上旺財，只要肯努力，正財方面絕對一帆風順。在偏財運方面，有機會累積到大筆的財富，很適合買彩券。

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二、生肖雞

屬雞的人天生就是刀子嘴豆腐心，福報深厚自然帶來了源源不斷的運勢。今天屬雞的朋友橫財運由天而降，你能把握住的話，必定是大展宏圖，迎來大運當頭，橫財連不斷的進賬，輕鬆翻身做富翁。

三、生肖牛

屬牛的朋友在工作上總是默默付出，但缺乏溝通，不過工作還是能完成得很出色。今天屬牛的朋友中有五行申金催財之局，使整體的運勢變得旺盛，迎來財源滾滾的一天，意外之財多不勝數，超級適合買彩券。

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