七夕情人節撞正鬼節鬼門開「極陰月極陰日」八大禁忌逐個數
撰文：ETtoday
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本周六是一年一度的七夕情人節，除了浪漫的約會之外，許多人更關心如何讓兩人間的感情更加甜蜜，七夕除了是情侶們的節日，也是傳統的民俗節日，因此有許多禁忌需要注意。
對此，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書列出8大禁忌提醒，若不小心觸犯，恐會影響感情運勢。
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一、避免吃牛肉：
根據牛郎織女的傳說，牛郎過去的工作為照顧牛，因此七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，以免冒犯牛郎，導致情侶間容易發生爭執，但若不小心吃到，可在吃完後做善事或做功德來化解。
二、避免服裝上有破洞：
織女過去的工作為織布，若穿著破洞衣褲，象徵感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕。
三、避免搬動床：
七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，影響對小孩的庇佑，建議避免。
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四、不可以打罵小孩：
七夕床母會來，打罵小孩可能會觸怒床母，影響家庭和諧。
五、七夕拜床母：
拜床母的時間最好在下午4點至6點半之間，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。
六、拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子：
因為床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，因此酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表青青菜菜；不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。
七、床上不可以擺娃娃：
七夕床母會來，建議將玩偶娃娃（假小孩）收起來。
八、不宜在七夕提分手：
鬼月7月7日為極陰月極陰日，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。
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