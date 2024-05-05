立夏後7生肖運勢最強！風水師：屬馬財運超旺　屬龍將逢凶化吉

今天（5/5）是24節氣中的「立夏」，意味著夏天的腳步近了，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有7大生肖這段期間運勢會特別好，跟夏天的溫度一樣，好運高升。



邱彥龍分析，生肖馬者旺在財運，屬虎者則是有貴人相助，屬兔者建議多到廟裡走走，可以旺上加旺，生肖老鼠者，則是合作運強，屬猴的人同樣人氣蒸蒸日上，生肖羊者這段期間會感受到自己創作力特強，屬龍者則有無形磁場加持，可累積福報。

邱彥龍表示，在立夏的16天（5/5至5/20）裡，運勢最強7生肖，分別是：（點圖放大閱讀）▼▼▼

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Top 7 ：龍

屬龍的朋友，在這段期間，不論是自己或身邊的親友都能得到無形磁場的加持，人氣與名氣大漲，為自己增添福報與良緣，財運不見得來得快，卻會有滿意的結果，事業運非常強，此段時間雖然有小人陷害，但只要能提升自我的心智能力，就有機會逢凶化吉，特別提醒，這段時間會有想變動工作或進行事業改革的心情，6月份之後就能漸入佳境。

Top 6 ：羊

屬羊的朋友，這段期間吉凶參半，好的部分是可提升心智能力、創造力、想像力跟藝術天分，財富也可快速進來，與國外、異地、網絡、宗教、高等教育相關的部分會發展特別好，也可收回海外或外地資金，但也有所虧損，切記不義之財勿拿，小心官符纏身。

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Top 5 ：猴

屬猴的朋友，在這段期間人氣蒸蒸日上，過往的努力也將有所收穫，財運是靠盡情的想像加起身行動而來，夢想即將實現，會有一幫人跟你一起挺進，可能是夫妻、情感對象、家人、兄弟姊妹、閨密、或鐵哥們等志同道合的夥伴，但要多注意身體健康狀況。

Top 4 ：鼠

屬鼠的朋友，在這段期間雖然有所糾結甚或心情搖擺不定，但是夫妻運、合夥人運、客戶運都很強，會給你很好的幫助與建議，如果能達成共識，思想達成一致，未來前途無量。

Top 3 ：兔

屬兔的朋友，在這段期間多祈福或者到廟宇、佛寺、教堂走走，事業運、財運、名氣、人氣都會有較優異的表現，並且擁有很好的貴人運，雖然會遇到危難，但皆能逢凶化吉帶來逆轉勝。

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Top 2 ：虎

屬虎的朋友，在這段期間擁有無形的磁場相隨，為你帶來貴人運，國外、異地、網絡、宗教、高等教育的環境對你有強大助力，會讓你運勢非常強，有財氣又受到眾人的喜愛，如果想賣房最近有機會脫手但價格不優，也不建議在最近買房子。

Top 1 ：馬

屬馬的朋友，在這段期間四方財運超旺，正、偏財運也都很強，事業有大財，投資可以得到獲利回收，心智能力也有所成長，能學到很多知識與技能，把握好這段超級好運，身體健康問題多注意即可。

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