「空中的士」成出行新方式？　一文看清「低空經濟」發展趨勢

當「空中的士」走進現實，你敢不敢乘坐？不遠的將來，大家都可以通過手機App，像呼叫網約車一樣呼叫「空中的士」！

2024年4月，內地一款「空中的士」獲官方頒發生產許可證，正式具備量產資質。這款「空中的士」也在淘寶開賣， 標價200多萬人民幣。

未來可在哪座城市率先乘坐「空中的士」？再加上無人機外賣，無人機匯演，「低空經濟」正逐漸走進大眾生活，將如何改變老百姓的生活？



空中的士｜億航智能EH216-S量產 廣深優先運營

eVTOL（垂直起降飛行器）又被稱為「空中的士」、「飛行汽車」，無需跑道，就能像直升機一樣垂直起飛，在空中轉換成固定翼飛行模式，像傳統飛機一樣高速巡航。

2024年4月7日，中國民用航空局向億航智能頒發EH216-S無人駕駛載人航空器系統生產許可證，這是全球eVTOL行業內首張生產許可證，標誌着EH216-S正式具備量產資質。

EH216-S無人駕駛載人航空器可搭載兩名乘客，長6.05米，寬5.73米，高1.93米，由16個螺旋槳組成。單次飛行的最長里程為空中直線30公里，最大飛行速度可達130公里每小時。

億航智能的目標是把「空中的士」的起降點做到小區門口、居民樓樓頂、公交場站等人們可以便利乘坐的地方，讓飛行融入生活。（億航智能/當代中國授權）

億航智能表示，將優先在廣州、深圳、合肥這些已經部署了運營地點的城市開展常態化運營，首階段會以低空遊覽、城市觀光為切入點，再逐步向低空通勤、應急救援的場景發展，最後讓飛行融入生活，實現無人化常態化低空城市出行，即真正實現「空中的士」。

空中的士｜廣東競逐低空經濟第一大省

無人機送外賣、空中的士、農業無人機等都屬於低空經濟應用。（視覺中國/當代中國授權、網上圖片）

內地近年高度重視低空經濟的發展，放寬低空空域限制、降低通用航空運營門檻等一系列扶持政策相繼出台，為低空經濟發展創造良好政策環境。

此外，「低空經濟」在2024年全國兩會首次寫入政府工作報告。如今，已經有26個省份的政府工作報告對發展低空經濟作出部署。

這是因為低空經濟的潛在價值巨大。中國民用航空局的數據顯示，到2025年，中國低空經濟市場規模有望達1.5萬億元人民幣，2035年則有望達3.5萬億元人民幣。

深圳擁有全國首個標準化建設的城市空中交通運營示範中心。（視覺中國/當代中國授權）

而在全國這麼多競爭者中，廣東具備明顯的領先優勢，已成為低空經濟「先行者」——深圳具備成熟的無人機產業鏈，廣州低空經濟在生產製造端和運營端協同發力，珠海是中國通用航空的重要基地。因此，廣東發展低空經濟具備其他地區無可比擬的產業基礎優勢。

《中國低空經濟發展研究報告（2024）》顯示，深圳和廣州低空經濟企業數量分列全國第一和第二位。廣州、深圳、珠海等地集聚全國30%以上低空經濟企業，集聚了億航智能、小鵬匯天、大疆、豐翼科技等全國龍頭企業。

有觀點認為，廣東力推低空經濟，是香港融入粵港澳大灣區產業鏈融合發展的重要機遇，應該盡快跟上步伐。

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