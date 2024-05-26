深圳低空經濟全面發力　飛行汽車首次飛越深圳CBD探索出行新方式

「探索新質生產力，智創南山新未來」，5月25日，小鵬匯天受邀參加第四屆中國智能汽車創新大會，並首次飛越深圳CBD（中心商業區），向公眾展現了飛行汽車未來城市出行的新方式。



小鵬飛行汽車飛越深圳CBD。（羊城晚報）

活動現場，小鵬匯天飛行汽車旅航者X2從深圳人才公園廣場垂直起飛，在公園上方繞行一周，飛行高度30米，全程採用自動駕駛模式，此時如果乘坐在飛行汽車內，可以俯瞰深圳人才公園的景色，還能看到不遠處的「春筍」大廈、春繭體育館、後海大橋等深圳地標建築群。

記者了解到，旅航者X2是小鵬匯天自主研發製造的一款雙人版智能電動垂直起降飛行汽車。人們關注低空經濟與「空中的士」，繞不開的一點在於未來低空運用場景的安全性與穩定性。在此之前，旅航者X2已經進行了近6000架次的試驗試飛，其中包括城市CBD、海域、沙漠、江河等多種應用場景的飛行測試。

近日，廣東省人民政府官網公布了《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024—2026年）》，明確提出需要推動低空經濟產業規模穩步增長。到2026年，低空經濟規模超過3000億元，基本形成廣州、深圳、珠海三核聯動、多點支撐、成片發展的低空經濟產業格局，培育一批龍頭企業和專精特新企業。

小鵬飛行汽車飛越深圳CBD。（羊城晚報）

2024年深圳市交通運輸工作報告中提出，深圳交通將在低空經濟、智能網聯經濟等新賽道全面發力，推動深圳市經濟產業實現高質量發展，以「小場景創新」撬動「大產業發展」，加速佈局「天空之城」，打造低空融合管理、全景應用和產業集聚示範。小鵬匯天作為低空經濟的參與者、新質生產力的踐行者，此次飛行展示旨在推動深圳未來CBD低空通勤、低空觀光等場景的落地，為構建未來城市立體交通出行方式提供寶貴經驗。

據悉，現階段小鵬匯天正全力以赴進行第一款量產產品「陸地航母」分體式飛行汽車的研制工作，該產品將於2024年四季度開啟預訂，並計劃於2025年四季度量產交付。「陸地航母」由陸行體和飛行體兩部份構成，陸行體可將飛行體完全收納至車內，進行地面移動，並可像「變形金剛」一樣進行自動分離、結合，充分體現了飛行汽車的科技感未來感。

小鵬飛行汽車。（羊城晚報）

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