得知室友有猝死風險　相識8年朋友退租搬家　房東求助兼墊醫療費

上海有房東在社交平台發文求助稱，租客帶一名女性朋友入住，但該女子被醫院告知有猝死風險，且無法聯繫其家屬照護，租客後來退租搬走，她只能獨留在家，無人照料。

由於沒錢治療，該名女子一度拒絕住院，後經協商，房東為她墊付近5000元（人民幣，下同），後續治療費用正在籌款。



《紅星新聞》報道，房東黃女士去年年底將毛坯房租予二房東潘先生，允許對方裝修轉租。今年3月，潘先生與租客簽訂租賃合約，簽約者為王女士，她與朋友季金玉兩人入住。

8月4日，王女士告知潘先生其已搬走，房屋轉租給季金玉，但未透露對方的身體狀況，季金玉也未簽署轉租合同，租金已繳納至9月8日，因王女士未提及退款事項，押金、餘下租金也尚未退還。租賃合約顯示，王女士為承租人，同住人一欄為無，緊急聯繫人一欄為季金玉，租金為2900元。

季金玉被醫院告知有猝死風險。（紅星新聞）

直到近日，潘先生接到社區民警來電，得知季金玉身體狀況不佳，獨自在出租屋內可能有生命危險。他後來才知，季金玉曾到復旦大學附屬浦東醫院求診，醫院診斷包括心功能不全、肺炎、發熱、胸腔積液、心包積液等，並有猝死危險性，但季金玉拒絕住院。

季金玉介紹，與朋友王女士相識7、8年，今年3月起合租，自己8月初開始發燒，王女士曾陪她到醫院，「我曾說不要她付錢，能不能陪陪我？她說她要去吃晚飯，就離開了醫院」。

季金玉被醫院告知有猝死風險。（紅星新聞）

季金玉曾患有紅斑狼瘡，去年開始心臟不適、氣喘，工作比較困難，最近也並未工作。由於沒錢治療，她拒絕住院，並在醫院欠了1000餘元。在離開浦東醫院後，她獨自在出租屋內，曾服用中藥、布洛芬及心臟藥物，但一直發燒，出現幻聽，頭痛、氣喘。

經過協商，8月9日，季金玉到浦東醫院後接受治療，醫生診斷為肺炎、心包積液、心功能不全、腹腔淋巴結腫大。同日，她轉到中山醫院治療，診斷結果為發燒、多漿膜腔積液（心包、胸腔、腹腔）、系統性紅斑狼瘡。護士稱其狀況不適合離開床位。

中山醫院相關診斷。（紅星新聞）

期間，潘先生共為季金玉墊付近5000元。據悉，季金玉選擇退租，潘先生墊付費用為其剩餘房租、押金範圍。

醫生建議最好能聯繫親屬、或需準備近十萬元用於治療。季金玉曾多次請求減少治療內容，「我沒有錢」，並稱希望能減緩發燒、肺炎症狀，「心包積液這些先不管它。我身體好了，就能去工作了」。有醫生判斷，季金玉發燒或與免疫系統有關，難以單就發燒治療。

就後續治療費用，季金玉已發起「水滴籌」籌款，目標為15萬元。她表示，自己的生父失去消息，繼父已去世，她與母親關係破裂，「我媽媽不會管我的」。曾與她合租的王女士稱，「我和她沒有牽扯了，我早就搬出去了」。中山醫院已報警，警方試圖聯繫季金玉的直系親屬；浦東新區救助站稱願意在住宿、返鄉方面提供幫助。