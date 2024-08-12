朝鮮乒乓｢神秘組合｣被揭球拍不合規定　中國裁判一招助化解危機

在巴黎奧運乒乓球比賽之中，朝鮮隊被譽為「神秘之師」，其中李正植和金琴英組合更在混雙取得銀牌，僅負中國的王楚欽和孫穎莎。



巴黎奧運會乒乓球項目的中國裁判吳飛接受新華社採訪時透露，混雙比賽時，她發現朝鮮乒乓球隊在賽前球拍不合規定，她提出一招幫助朝鮮乒乓球隊可以順利比賽。



7月29日，李正植（右）及金琴英在巴黎奧運會乒乓球混雙半決賽中，以4比3戰勝港隊的黃鎮廷及杜凱琹，晉級決賽。（新華社）

7月30日，冠軍中國組合王楚欽/孫穎莎、亞軍朝鮮組合李正植/金琴英、季軍韓國組合林鐘勳/申裕斌在頒獎儀式上合影。（新華社）

7月30日，李正植/金琴英（右）在巴黎奧運會乒乓球混雙決賽前出場。（新華社）

報道指，中國裁判吳飛過去是乒乓球裁判員，這次在巴黎奧運會進入了裁判長團隊，成為巴黎奧運會乒乓球項目副裁判長，也是亞洲裁判長代表。

吳飛（右二）在巴黎奧運會乒乓球抽籤儀式上。（新華社）

吳飛談「神秘之師」朝鮮隊時表示，可能因為他們參加國際賽事少，所以對球拍的器材要求不是太了解。混雙比賽時，她檢查拍子時發現，朝鮮隊球員球拍的包邊有太多蝴蝶牌的標誌，不符合只允許出現一個標誌的規定。她跟他們提了出來，二人很著急，不知道怎麼處理。

吳飛稱，當時她建議他們用Marker筆（又稱麥克筆）把包邊塗黑，只留一個蝴蝶標，他們照做了。比賽結束後，他們的領隊和翻譯專門來向她表示感謝。

7月27日，巴黎奧運會乒乓球混雙首輪比賽中，日本組合張本智和/早田希娜不敵朝鮮組合李正植/金琴英，無緣晉級。（新華社）

圖為7月29日，李正植（右）/金琴英在巴黎奧運會乒乓球混雙半決賽中。（新華社）