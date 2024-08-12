朝鮮乒乓｢神秘組合｣被揭球拍不合規定 中國裁判一招助化解危機
撰文：朱加樟
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在巴黎奧運乒乓球比賽之中，朝鮮隊被譽為「神秘之師」，其中李正植和金琴英組合更在混雙取得銀牌，僅負中國的王楚欽和孫穎莎。
巴黎奧運會乒乓球項目的中國裁判吳飛接受新華社採訪時透露，混雙比賽時，她發現朝鮮乒乓球隊在賽前球拍不合規定，她提出一招幫助朝鮮乒乓球隊可以順利比賽。
報道指，中國裁判吳飛過去是乒乓球裁判員，這次在巴黎奧運會進入了裁判長團隊，成為巴黎奧運會乒乓球項目副裁判長，也是亞洲裁判長代表。
吳飛談「神秘之師」朝鮮隊時表示，可能因為他們參加國際賽事少，所以對球拍的器材要求不是太了解。混雙比賽時，她檢查拍子時發現，朝鮮隊球員球拍的包邊有太多蝴蝶牌的標誌，不符合只允許出現一個標誌的規定。她跟他們提了出來，二人很著急，不知道怎麼處理。
吳飛稱，當時她建議他們用Marker筆（又稱麥克筆）把包邊塗黑，只留一個蝴蝶標，他們照做了。比賽結束後，他們的領隊和翻譯專門來向她表示感謝。
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