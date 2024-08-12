有片｜河南一瀑布突冧石濺巨大水花 遊客無視警示牌打卡慌忙走避
撰文：林芷瑩
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8月10日，河南輝縣市上八里鎮境內一處瀑布突然有大量石頭滾落，大批遊客嚇得四處奔逃。
鎮政府工作人員稱，瀑布位於一條公路邊，非正規景區，落石屬於正常現象，未造成任何損失。
影片顯示，大量石頭從第二疊瀑布上方滾落，濺起巨大水花，大批在瀑布下拍照的遊客慌忙奔逃，原本停泊在路邊的車輛也立即駛走。
瀑布位於河南省新鄉市輝縣市界內，位於一條道路的旁邊，路邊設有「山體落石，請勿逗留」的警示牌。據網民介紹，該處瀑布被當地人稱為「三疊瀑」。
《縱覽新聞》報道，輝縣市文化廣電和旅遊局工作人員介紹，三疊瀑不屬於正規景區，不歸文旅局管轄。上八里鎮政府的工作人員介紹，三疊瀑位於一條通往五家灣的道路旁邊，因最近天氣所致產生小瀑布，發生落石屬於正常現象，且石頭只掉在三疊瀑的第二疊裏，沒有造成任何損失。
工作人員解釋，雨季來臨前已在該區域張貼警示標語，不允許車輛停留，但仍有不少遊客不聽勸阻在此逗留。事發後，鎮政府再次強化警示標語，執法大隊的工作人員也在場管控，禁止車輛在該處停留，「路是可以正常通行的，可以開車經過的時候慢一點看一看，但是玩的話是不允許的」。
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