有片｜安徽巴士變Disco美女車廂內熱舞惹議　官方急叫停兼解畫

安徽合肥近日出現一輛「蹦迪巴士」，宣稱只要遞手即停車，但與一般巴士不同，乘客們不會安坐座位上或緊握扶手，反而會在車廂內隨着DJ播放的音樂跳舞，但有不少網民擔心行車安全問題。



影片顯示，該巴士上貼有「招手即停，上車即蹦」等字樣；在車廂內，有DJ播音樂打碟，一名女生站在座位上熱舞，巴士一直在路上行駛。

7月14日，安徽合肥公交集團有限公司發布情況說明稱，經查，網傳的「蹦迪巴士」為某酒吧租用公交巴士舉辦開業活動，有關人員和設備均為該酒吧安排，與公司推出的「夜遊音樂巴士」特色巴士無關。

一名女生站在座位上熱舞。（影片截圖）

說明續稱，公司對未嚴格審核包車用途、未及時提醒制止包車人員不安全和不文明行為，因而造成的不良影響深表歉意。現已糾正，取消該客戶用車服務。

合肥公交集團工作人員介紹，「蹦迪巴士」並非招手即停，車上都是酒吧的工作人員。該巴士按日計費租給該酒吧，但考慮到社會影響，經與該酒吧溝通，已於7月14日叫停。

「蹦迪巴士」。（影片截圖）

「蹦迪巴士」上貼有「招手即停，上車即蹦」等字樣。（影片截圖）

據悉，合肥公交集團近日分別推出兩條特色巴士路線。一條是City「龍蝦巴士」，乘客可在車上享用龍蝦等美食，並沿途觀賞合肥市美景，收費為雙人餐188元（人民幣，下同）或四人餐378元。

另一條是「夜遊音樂巴士」，乘客可以邊聽歌邊觀光，也有互動環節供乘客唱歌，並會提供各款美食及文創雪糕，價格從36至66元不等。

網民睇法：

靜止的公交車上倒是無可厚非，在行駛中的公交車上蹦迪肯定不安全，車輛行駛中肯定會碰到各種不可預見的突發路況，比如急剎車等等



一發生事故就會有大傷亡



行駛的巴士上一群喝醉的人蹦迪...不要命了唄



要看熱舞就去迪廳，在公交車上穿擦邊衣服做擦邊舞蹈，我覺得不雅



在酒吧很正常，在公交車上穿著和行為感覺好像幾十年前的農村廟會，搭著大棚裏面搞擦邊色情。



這個不安全啊，不能什麽都娛樂至上啊



沒問題啊，當作移動式酒吧就好了



正常啊 又不是搞色情，多吸引年輕人消費不好嘛

