夜間驚魂！華山纜車突停電 遊客懸2000米高空個半鐘：差啲留遺言
撰文：盛昀
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8月13日夜晚，中國「五嶽」之西嶽華山的西峰索道因停電發生故障懸停在高空中，有人被困纜車裏，該索道的終點海拔高度達2082.6米。
據內媒《瀟湘晨報》報道，8月13日，陝西省渭南市華山西峰索道因停電發生故障。影片顯示，有人被困纜車中，而纜車懸在半空，外面已是一片漆黑。
遊客朱先生憶述，當日晚上，朱先生正準備乘坐索道下山，結果被告知索道已經停運了。朱先生一行人又等了一個小時，最終步行離開。
有網民在社交平台稱自己在半空被掛了一個鐘，「就差留遺言了」，不少網民也表示自己被困半空的感受：「13分鐘硬是體驗了一個小時」「我們被掛了1個小時，就差留遺言了」「我就是索道坐到一半停電的幸運兒，等了一個半小時才被一點點送下去」「掛在這的時候真是啥救援電話都打了，保險也在纜車上買了」。
據《瀟湘晨報》今天（14日）報道，景區職員回應稱，當時停電後，景區啟動了備用發電機，將乘客安全地運送下山了。啟用備用電前進行了調試，由於是備用電，運輸遊客的速度比正常供電的速度慢一些。目前，景區電力已經恢復正常。
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