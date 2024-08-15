蘋果生出大蘑菇！　中科院培養首批後代初長成　會有蘋果味嗎？

一個月前，浙江一市民發現家中被自己遺忘的蘋果竟長出「大蘑菇」，更吸引中科院專家「千里求購」。最近，通過分離培養的「蘋果蘑菇」已有第一批後代。



《上觀新聞》報道，中國科學院昆明植物研究所對蘋果蘑菇展開一系列研究，科研人員還將分離培養的蘑菇，與從青藏高原收集的白參、「太空白參」展開菌絲階段的生物學特性對比。

浙江一市民發現家中蘋果竟長出「大蘑菇」。（微博＠新聞晨報）

浙江一市民發現家中蘋果竟長出「大蘑菇」。（微博＠新聞晨報）

中國科學院昆明植物研究所研究員趙琪介紹，三種白參都選用闊葉木屑作為栽培基質，青藏高原的白參和「太空白參」為經歷多輪選育的品種，生長速度明顯快於純野生的蘋果蘑菇。經歷20多天，分離培養的蘋果蘑菇只收獲約20斤的白參。

研究團隊打算將新鮮「出爐」的蘋果蘑菇後代，先送給蘋果蘑菇的贈送者；剩餘的白參則主要用於團隊開展營養成分分析，還有小部分打算留給團隊品嘗。

蘋果中長出裂褶菌。（微博＠新聞晨報）

蘋果蘑菇贈送者、浙江德清的鄧女士稱，7月下旬曾接獲趙琪來電，對方稱等出菇後會寄點蘋果蘑菇後代作為回饋，「我一直跟他們說，沒關係的，別一直掛在心上，沒想到這麽點舉手之勞，他們竟然一直記著」。對於即將收到的白參，她已有些小的期待。

趙琪介紹，目前蘋果蘑菇還處於馴化階段，且栽培基質用的也是常見材料，估計此次的白參並不會有特別的味道。

通過分離培養的「蘋果蘑菇」已有第一批後代。（微博＠錢江晚報）

科研人員從青藏高原收集來的白參。（微博＠錢江晚報）

蘋果上生出的蘑菇是裂褶菌，也常被稱為白參，是東南亞一帶著名的食用菌，白參也是為數不多的人工栽培比野生更好吃的食用菌。

趙琪表示，團隊將通過選基質、設定培養條件等方式，對蘋果蘑菇開展進一步的品種選育。相信通過多輪選育，蘋果蘑菇可以逐漸適應新環境，在產量和口感上有更大提升；同時，這項研究也將為團隊的後期育種工作提供更優良、更豐富的種質資源。