蘋果罕見生出大蘑菇！　吸引中科院專家「千里求購」　能否食用？

梅雨季節過後，浙江一名女子發現家中忘吃掉的蘋果竟生出「大蘑菇」，令不少網民直言「有研究價值」，這個蘋果還吸引中科院專家「千里求購」。



浙江一名女子發現家中忘吃掉的蘋果竟生出「大蘑菇」。（半島晨報）

蘋果上生出的蘑菇是裂褶菌。（半島晨報）

據《半島晨報》報道，浙江湖州6月迎來梅雨季，女子小鄧表示感覺一整個月都在下雨，「啥啥都快發霉了」。6月30日，她發現放在客廳籃中的蘋果有點白，當時以為是發毛，但並未及時扔掉。直至2天後，她才再想起這個蘋果，仔細去看竟然已經生出大蘑菇。

小鄧感覺無比神奇，於是拍片發布在社交媒體，隨即引發網民熱議，不少人都驚歎，從未見過蘋果生出蘑菇；亦有人稱，「感覺這蘋果有研究價值」；還有人猜測，蘑菇肯定很好吃，「不知道是平菇味還是蘋果味？」。

據介紹，蘋果上生出的蘑菇是裂褶菌，因為裂褶菌主要長在樹幹上，所以這種情況十分罕見。專家分析，這或是蘋果存放的環境中有裂褶菌孢子，也可能是蘋果原來的枝幹帶來的，果樹樹幹上常會生長裂褶菌，「天氣悶熱，梅雨空氣水分含量高，適合裂褶菌的生長條件，就從蘋果上長出來了。」

此前曾有桃子長出蘑菇的奇特現象。（網上圖片）

資料顯示，裂褶菌，又名白參菌。分布於中國浙江、雲南、黑龍江、吉林、廣東、廣西、甘肅、四川、貴州、西藏、海南等多個省份。春、秋季，生於闊葉樹木或倒木、枯枝上，有時也生於針葉樹倒腐木上，單生至群生，常在木耳、香菇、銀耳段木上生長。

裂褶菌質地柔軟細嫩，食味鮮美，且含有特殊香味；其營養價值高，含有豐富的氨基酸和人體必需的微量元素，是一種蛋白質含量和質量俱佳的蛋白源。裂褶菌早前被列入《中國生物多樣性紅色名錄—大型真菌卷》，保護級別為無危（LC）。

7月6日，中國科學院昆明植物研究所的專業人員聯繫了小鄧，稱想購買生出蘑菇的蘋果。目前，這個蘋果已到達中國科學院昆明植物研究所生物多樣性實驗室，進行後續實驗。

裂褶菌質地柔軟細嫩，食味鮮美。（半島晨報）

中科院專家「千里求購」。（半島晨報）

目前，專家正對該蘋果進行後續實驗。（半島晨報）

網民點睇：

「這個蘋果可能就是好幾篇論文。」

「實驗室各種完美條件沒有培育出來，自己站出來了。」

「蘑菇不會因為長在哪裏就是啥味吧，真是這樣就神奇了。」

「新的致富之路，蘋果菇，市場價500一斤，吃了能長生不老，我來馬上培養。」

「我家門口的槐樹上長了一顆蘑菇，經專家認定，價值幾萬元（10+年前），結果第二天就不見了。」

