有片｜男童扭計躺馬路遭車輾壓 家長因此事被網民怒斥要負全責
撰文：林芷瑩
出版：更新：
有網民爆料稱，廣東湛江有男童在馬路上哭鬧並躺地不起，家長生氣鬆手離開後，男童遭一輛私家車駛過輾壓。
閉路電視畫面顯示，事發於8月12日，有男童在馬路上一直發脾氣哭鬧，家長多次嘗試將他拉起但無果，後來索性離開，任由男童躺地哭鬧。
此時，一輛黑色私家車從主路右轉，家長一度有回頭看觀察路面情況。雖然車頭繞過男童，但後車輪輾過其頭部。原本已過馬路並走遠的家長，立即跑回男童身邊將他抱起。
事件引起網民熱議，不少人認為家長需負全責，「她回頭看到車來了，為什麽不去阻止？」、「這當媽的我也是無語了。看到有車開過來無動於衷」、「小孩要撒潑打滾你也要把他放在安全的地方啊，真當馬路是你家大廳啊」、「說句實在話我覺得他把孩子留在地上可理解，但不能留在馬路上啊⋯⋯你讓他躺在馬路上不是要他死嗎？」
另有網民為司機解畫，表示轉彎減速是正常操作，不代表當時司機見到男童躺地，「開過車的都知道，晚上這個路況，拐彎後一般看要進入的車道有無車輛，地面基本不看實際也看不清甚至根本看不到」、「司機真倒霉」、「想知道司機需要承擔多少責任？這位母親可以判定為危害公共安全罪嗎？」。
與家人走失點算好？ 浙江8歲女童街邊ATM機旁撳掣機智自救頑童｢火柴扔坑渠｣引爆沼氣遭炸飛 家長請律師提告：管理單位的錯長沙兩頑童從33樓連擲磚頭 護欄、私家車遭砸毀幸無人傷亡廣場噴泉突然啟動 6歲女童下體遭射穿 出血200ml浸透4片衛生棉廣西「魔訓營」反覆按孩童頭部落池練水 負責人：助克服心理障礙內地學童流行「養臭水」！加牛奶、曱甴由它「發酵自爆」臭到嘔