有片｜男童扭計躺馬路遭車輾壓　家長因此事被網民怒斥要負全責

有網民爆料稱，廣東湛江有男童在馬路上哭鬧並躺地不起，家長生氣鬆手離開後，男童遭一輛私家車駛過輾壓。



閉路電視畫面顯示，事發於8月12日，有男童在馬路上一直發脾氣哭鬧，家長多次嘗試將他拉起但無果，後來索性離開，任由男童躺地哭鬧。

男童在馬路上一直發脾氣哭鬧。（影片截圖）

此時，一輛黑色私家車從主路右轉，家長一度有回頭看觀察路面情況。雖然車頭繞過男童，但後車輪輾過其頭部。原本已過馬路並走遠的家長，立即跑回男童身邊將他抱起。

此時，一輛黑色私家車從主路右轉，家長一度有回頭看。（影片截圖）

事件引起網民熱議，不少人認為家長需負全責，「她回頭看到車來了，為什麽不去阻止？」、「這當媽的我也是無語了。看到有車開過來無動於衷」、「小孩要撒潑打滾你也要把他放在安全的地方啊，真當馬路是你家大廳啊」、「說句實在話我覺得他把孩子留在地上可理解，但不能留在馬路上啊⋯⋯你讓他躺在馬路上不是要他死嗎？」

原本已過馬路並走遠的家長，立即跑回男童身邊將他抱起。（影片截圖）

原本已過馬路並走遠的家長，立即跑回男童身邊將他抱起。（影片截圖）

另有網民為司機解畫，表示轉彎減速是正常操作，不代表當時司機見到男童躺地，「開過車的都知道，晚上這個路況，拐彎後一般看要進入的車道有無車輛，地面基本不看實際也看不清甚至根本看不到」、「司機真倒霉」、「想知道司機需要承擔多少責任？這位母親可以判定為危害公共安全罪嗎？」。