內地父母訓練2歲兒「違規自行過馬路」　下秒男孩遭撞飛引發熱議

7月20日下午5時左右，中國大陸湖南張家界發生了一宗嚴重的車禍事故。



一名2歲男童在父母的要求下練習過馬路，結果被一輛行駛中的白色轎車撞飛。這段驚險的影片曝光後，迅速在網絡上引發熱議。

一名2歲男童在父母的要求下練習過馬路，結果被一輛行駛中的白色轎車撞飛。（微博圖片）

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影片顯示，一對張姓父母試圖訓練2歲兒子自行過馬路，但卻選擇了非法穿越道路的方式。男童一度因腳步不穩而跌坐在地，但在母親的示意下，堅持站起來並繼續嘗試過馬路。隨後，父母站在馬路的另一邊，示意男童繼續前行。然而，就在男童繼續過馬路的瞬間，一輛白色轎車迅速駛過，導致男童被撞飛。

一名2歲男童在父母的要求下練習過馬路，結果被一輛行駛中的白色轎車撞飛。（微博圖片）

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事後，長沙交警證實了這宗事件，並呼籲家長不要讓小孩在公共區域玩耍和逗留。事故導致男童受傷以及轎車受損。影片發布後，引發了網友們的激烈討論，許多人對父母的行為表示強烈譴責，直指這種行為近乎「謀殺」，並質疑為何父母沒有受到法律責任。「這父母是想借刀殺人吧！」、「這對父母太誇張了。」、「這根本是謀殺。」、「父母竟然沒有罪責！」、「大人有病吧！」，網友們在看到影片後紛紛爆出激烈反應。

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