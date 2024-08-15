火鍋店老闆與景區保安河中勇救3男童　再救家長時3人不幸溺斃

夏日玩水，還需注意安全。

近期，內地一名男子趁暑假帶家人到河北遊玩時，與景區保安接救人，奮力救起3名落水男童後，再入深水救男童家長時，3人不幸全部遇難。



據內媒《大風新聞》報道，41歲的救人者欒先生與妻子是山東人，在北京開火鍋店打拼多年，今年暑假帶常年留守鄉下的2個女兒去河北廊坊團聚遊玩。

欒先生妻子講述，8月10日中午12時左右，丈夫帶著兩個女兒正在廊坊市固安縣高新區的永定河邊玩耍，突然聽到一名女子在岸邊高呼救命，「她問現場的人有沒有會遊泳的？」

丈夫聽到後，第一個衝入深水區，看到那里一名男子帶著3名小孩正在掙紮，丈夫奮力將那3名小孩推到淺水區，3人脫險後被岸邊的人接力救了起來，「我丈夫再次返回深水區去救那名男子，結果兩人因體力不支沉入水中。」

而當時一起施救的還有景區一名保安人員，3人一同不幸溺亡。

欒先生火鍋店的一名工作人員表示，欒先生夫妻倆對員工很好，他們育有兩個女兒，大的今年12歲，小的才3歲，「出事那天剛好是他們小女兒的生日。」工作人員稱，事發後接到欒先生妻子的電話，讓幫忙照看火鍋店，後來得知欒老闆救人不幸遇難，「我們知到情況後感到非常痛心，多好的一個人呀！」

救人者欒先生。（大風新聞）

救援車輛隨後抵達現場。（影片截圖）

河北廊坊市固安縣委宣傳部一名工作人員稱，欒先生等人共救起了3名小孩，對他們的不幸遇難表示痛心，目前他們正在按流程申報見義勇為稱號，屆時會發通報。

河北省固安縣高新區管委會在給欒先生鄉下山東寧陽縣堽城鎮政府的公函中介紹，8月10日中午，欒先生在固安縣高新區永定河（小孫郭段）處因施救落水兒童不幸溺亡，為弘揚社會正氣，宣傳先進事迹，該區正積極為他申報見義勇為稱號。