天津｢黑醫美｣無牌經營致1死　假醫生：針劑網購　他也不懂是什麽

天津市和平區人民法院近日審結一宗非法行醫致人死亡案件，涉案醫美機構被指沒有營業執照、缺乏醫療資質，甚至主刀醫師未取得執業醫師資格。最終，主刀手術的陳某犯非法行醫罪，被判處有期徒刑並處罰金。



案情指，35歲的小麗（化名）於2023年7月30日在一間開在居民樓內的醫美工作室接受了四項美容服務，並向「陳大夫」支付2.7萬元人民幣的費用。然而，在做完最後一項注射美容治療後，她便開始渾身抽搐，癱坐在客廳過道，更出現了大小便失禁的症狀。

而主刀手術的陳某還以為小麗只是低血糖，並試圖讓她吃糖，後來才察覺情況不對，和妻子撥打急救電話。當晚，小麗在醫院因搶救無效死亡。後經屍檢確認，小麗死因為「體內注射玻尿酸致肺動脈栓塞」。

事後，主刀手術的陳某被揭沒有取得執業醫師資格，工作室也沒有醫療機構執業許可。但就是在這種情況下，該「黑醫美」機構卻營業了6年，只靠陳某和妻子兩人經營，業務範圍包括光電類項目、注射填充類項目等多種輕醫美項目，至於客人，則主要通過朋友圈宣傳和熟人介紹，成事後陳某更會根據顧客消費額，給介紹人10%至50%的「好處費」。

案件於天津市和平區人民法院審結。（網上圖片）

陳某交代稱，他初二輟學後從外省到天津，後取得跟醫療美容毫無關係的土木工程專業的大專學歷，唯一的醫療美容培訓經歷，只是在外省一家美容院進行「觀摩實習」。

為了控制成本，他給小麗注射的豐體針，只是通過網絡渠道購買。他更直言自己其實不懂豐體針到底是什麽，「包裝上全是英文，賣的人告訴我是什麽，我就怎麽和客人說」。

而除了通過網絡平台購買，陳某也會通過各類展會上添加的「微商」購買日常使用的器械和耗材。對此，有業界人士透露，一些「微商」賣的仿製藥售價低廉，例如醫美常用藥品保妥適，正規渠道購買價格通常超過2000元，但「微商」等渠道銷售的仿製藥可以低至幾十元。他指，如果不是專業人員，很難對這類仿製藥進行分辨，「中間的利潤可想而知」。