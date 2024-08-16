國乒男隊後繼無人恐斷層？內媒盤點00後新「五虎」一人曾勝樊振東

巴黎奧運上，中國代表團在乒乓球項目展現出其壟斷力，橫掃5面金牌。然而，許多球迷卻認為國乒男隊後繼無人，甚至出現了斷層現象。對此，有內地自媒體周五（16日）發文反駁該說法，認為實際情況並不完全是這樣，由於國乒人才濟濟，馬龍等老將仍然保持相當強的戰鬥力，故更新換代才沒有其他協會那樣快。文章並盤點了00後新「五虎」，認為這些年輕球員非常具有競爭力。



第一位被點名的是在亞青賽收穫3金1銀，被譽為「國乒新王」的溫瑞博。據介紹，2007年出生、比日本選手張本智和還要小4歲的溫瑞博，在青少年這一年齡階段幾乎是獨一檔的存在。其於2024年亞青賽斬獲U19組男團、男單、男雙三個冠軍，混雙也拿到了亞軍。男團半決賽中國對陣日本的賽事中，溫瑞博一人拿下2分，後在決賽中與隊友以3:1力克韓國奪冠。男單決賽中，他又以摧枯拉朽之勢4:1橫掃日本新星阪井雄飛登頂。

文章指出，溫瑞博身材高大，力量十足，整個進攻大開大合，正、反手實力均衡，打球頗有些少年樊振東的味道。而在9月3日開打的WTT阿拉木圖挑戰賽，國乒已為這名小將報名參賽。

溫瑞博被譽為「國乒新王」。（sohu）

第二位新「五虎」成員是綽號「小小胖」的林詩棟。文章認為，論單板質量，2005年出生的他已可以媲美樊振東、梁靖崑、王楚欽，具備了進入超一流球員的先天條件。其爆發力出色、強強對轟不落下風，中遠台還有不錯的相持能力，從今年大滿貫新加坡站送樊振東二輪遊 ，便可見其擅長打這種「硬碰硬」的選手。

不過林詩棟也面對著一些問題，例如發揮不穩定，比賽經驗不足。但假以時日，待其技術穩定性增強，以其單板質量，有望能夠擊倒張本智和。

林詩棟單板質量可以媲美樊振東、梁靖崑、王楚欽。（騰訊網）

而第三位被點名的是2000年出生、號稱「二代林高遠」的袁勵岑，因相比於林詩棟，其擊球質量、力量沒有那麽高，更像林高遠的速度流打法。其特色還左手的稀缺性，因不論男雙，還是混雙，左手球員在主力中性價比是很高的。

目前，國乒男隊有王楚欽、林高遠兩位左手，考慮到林高遠的年齡不可能打到2028年，因此，一旦王楚欽出現傷病，袁勵岑會是很好的替代者。而為了培養袁勵岑，教練組已經在巴黎周期讓馬龍帶袁勵岑打男雙。

袁勵岑號稱「二代林高遠」。（sohu）

第四位是2001年出生的徐瑛彬，其聲名大噪的一次，是2022年澳門冠軍賽男單八強賽中，以100開外的排名淘汰當時排名世界第一的樊振東，爆出了最大冷門，且當日還是樊振東的生日。

在那場比賽中，徐瑛彬的發揮堪稱完美，正、反手強強對抗，打得極有信心，且前三板搶攻太過犀利，以至於樊振東都不知道該如何發球。從頭到尾，他一直持續給樊振東壓力，打出他職業生涯，最好的一場國際比賽。不過，與其他小將一樣，徐瑛彬也被認為有發揮起伏很大、不穩定的問題。

徐瑛彬曾爆冷擊敗樊振東。（sohu）

最後一位被點名的是2003年出生的向鵬。2022年薩格勒布挑戰賽中，他以3:1擊敗日本一哥張本智和，氣得後者當場跺腳。

而與以上其他4位00後球員相比，向鵬的特點突出，然而短板也很明顯，即正手殺傷力大，反手非常一般。