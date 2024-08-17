《異形：羅穆盧斯》內地上映首日即遭投訴　家長稱｢嚇壞8歲小孩｣

電影《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus，內地譯為《異形：奪命艦》）周五（8月16日）正式在內地上映，惟當日即遭到投訴指「嚇壞8歲小孩」。



（《異形》電影截圖）

細個睇到呢幕，嚇到叫出嚟。（《異形》電影截圖）

有啲似當年《變形人魔》，人蠅合體。（《異形》電影截圖）

《異形：羅穆盧斯》是該系列的最新作品，故事發生在遙遠未來的太空深處，一艘承載科研任務的星際艦船遭遇未知生物的襲擊，船員們被迫在封閉的金屬囚籠中與極具侵略性的異形生物展開生死較量。影片以其精心構建的緊張氛圍和令人窒息的節奏感，將觀眾帶入一場步步緊逼的生存挑戰。每一個陰暗的角落、每一次突如其來的攻擊，都讓人心跳加速、冷汗直冒。

就在不少影迷為《異形：羅穆盧斯》的上映歡呼雀躍時，8月16日，一則網傳的投訴截圖引發關注。在「顧客投訴報備」中顯示，內地某影院收到投訴，對方稱自家8歲小朋友觀影途中觀影不適、害怕，強烈譴責影院播放兒童不能觀看的電影，要求賠償。

據了解，《異形：羅穆盧斯》在北美定級為R級（含有血腥暴力內容和粗口），屬限制級。片中的異形破胸而出、抱臉箍頸、硫酸血液等經典場景帶有強烈的視覺衝擊力。

《異形：羅穆盧斯》在內地上映當日即遭到投訴指「嚇壞8歲小孩」。（網上圖片）

內地方面早已在宣傳海報上標明，「未成年觀眾謹慎選擇觀看」。（網上圖片）

事實上，內地方面早已在宣傳海報上標明，「未成年觀眾謹慎選擇觀看」；影片出品方20世紀影業在該片中國內地定檔日7月22日官宣時，也標註了此提醒。

而針對小朋友觀看影片受驚嚇的情況，內地心理科醫師表示，小朋友看恐怖片通常會引起緊張、不安、恐懼等負面情緒，這些負面情緒可能會對其心理健康造成影響。此外，小朋友的身體免疫力還沒有完全發育成熟，如果在日常生活中看恐怖片，可能會導致身體抵抗力下降，容易誘發疾病。

醫師亦提醒，若小朋友因為觀看恐怖片而感到害怕，家長應及時進行情緒疏導、安撫。