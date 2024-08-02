電影真實上演！台女被瑜伽帶繞頸懸掛半空中　呼叫Siri報案獲救

西方電影如《人肉搜索2》時常可見呼叫Siri報案的橋段，日前該情節在台灣真實上演。台南市警二分局南門派出所8月1日中午12時許獲報，一運動教室內34歲石姓女子頸部遭瑜伽布纏繞，無法呼吸。



石姓女子急中生智，剛好iPhone插在一旁充電，呼叫Siri報案，南門派出所警員張張訓銘、鄭育昇2人及消防人員趕抵現場，為搶救女子生命，兩人立即緊急破門進入室內搶救，石女經員警及救護人員及時剪斷瑜伽帶而獲救。



台灣警方立即緊急破門進入室內搶救。（翻攝聯合報）

台灣警方立即緊急破門進入室內搶救。（翻攝聯合報）

經了解，石女獨自一人使用瑜伽帶訓練時，不知為何遭到瑜伽帶纏繞頸部且懸掛半空中，呼吸困難且無法動彈，當時她的手機放在遠處充電，她呼叫Siri報警後獲救。

台灣消防局救護人員確認，石女傷勢並無生命危險，即由趕抵到場石女丈夫陪同就醫，石女夫婦對於員警協助表示十分感謝。

台灣警方，從事稍有風險的運動或是動作，最好有友人或親人陪伴，才能及時處理突發狀況，以免憾事發生。