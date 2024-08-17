166元鴨麵疑吃出「爆汁老鼠」？事主稱黑汁臭如下水道　官方回應

近日，江蘇一名網民爆料，指自己在蘇州一間麵店花166元（人民幣．下同）吃了一碗老鴨面，結果吃出了奇臭無比的一大坨東西，且伴有黑色的汁水。評論區網民紛紛認為異物疑似是腐爛老鼠。周四（15日），姑蘇區市場監督管理局發布情況通報，指未檢出鼠源性等其它動物源性成分。



涉事麵店。（微博＠民生溫度計）

涉事吳姓網民稱，自己當時麵吃到一半時，見到湯內有一團狀的東西，詎料咬了一口後發現是臭的，「因為老鴨是鹵過的，我在想是不是調料或者說是什麽肉掉下來的，我就放在嘴里吃，咬開的時候它就爆汁，里面有黑色的汁水，染的我全嘴都是黑色的汁水，搞得整個屋里都是臭的，它就是一股下水道臭味」。

吳男指，異物沒有經過化驗最終確認，部分留在商家處，部分被他帶回家中，放在雪櫃內保存。他要求商家公開店內閉路電視片段，並要求調查食品安全問題、檢測異物到底是甚麼等。

涉事店家則稱，男子所坐的位置剛好處於監控盲點，且其背朝監控鏡頭，強調製麵過程沒有問題。

事主稱異物伴隨黑汁。（頭條＠木橋看世界）

他為此一共吐了4次。（頭條＠木橋看世界）

涉事店鋪靠近蘇州地鐵一號線樂橋站，毗鄰蘇州熱門景點觀前街，事後處於停業狀態。菜單顯示，該店的麵售價均高於100元，其中價格最低的雪菜黃魚麵也要156元，而最貴的澳洲龍蝦面價格高達2688元。至於上述網民聲稱吃出異物的黃芪老鴨面則售價166元。

事件引起熱議，網民紛紛認為事主吃出的異物疑似是腐爛老鼠，更有人形容其是「爆汁老鼠」。

對此，姑蘇區市場監督管理局收到投訴後，立即展開調查，將雙方當事人各自留存物送蘇州市產品質量監督檢驗院進行檢測，並邀請相關行業專家參與。

通報指未檢出鼠源性等其它動物源性成分。（頭條＠木橋看世界）

通報指，經檢測，所有送檢樣品均檢出鴨源性成分，未檢出鼠源性等其它動物源性成分。

不過通報也提到，在消費者提供的留存物中發現有一個尖銳的異狀物。經專家研判，消費者反映鴨腿咬開後出現黑汁和惡臭的情況，是因為養殖環節此異物沒入鴨腿造成的內部肌肉組織感染。商家在加工製作過程中未發現。

不過通報也提到，在消費者提供的留存物中發現有一個尖銳的異狀物。（頭條＠木橋看世界）

姑蘇區市場監督管理局根據調查情況依法依規進行了處理。雙方當事人已達成諒解。

下一步，姑蘇區市場監督管理局將進一步加大食品安全監管力度，及時處置並回應消費者訴求，切實保障消費者合法權益和食品安全。