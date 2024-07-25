女客廣州麥當勞用餐感異物　一摸驚覺老鼠「捐褲襠」爬上大髀

有廣州女網民反映，近日在麥當勞就餐時感到腳上有異物，她原以為是被昆蟲叮咬，未料她用手一捏，竟發現是一隻老鼠從褲腳鑽入再爬上大腿，最後在門店經理和員工幫助下捉走老鼠。

麥當勞回應稱，涉事餐廳的公共區域正在施工，現已報備物業，將加強外部蟲害管控，並派專人聯繫處理此事。



廣東廣播電視台報道，事發於7月21日，從化新世紀廣場的麥當勞。據事主反映，在麥當勞就餐時，有老鼠從褲腳鑽入再爬上她的大腿，她當下立即通知工作人員，對方拿來手套、垃圾袋後，最後由同行朋友幫忙從褲內捉走老鼠再放入垃圾袋內。

事主反映，在麥當勞就餐時，有老鼠從褲腳鑽入再爬上其大腿。（影片截圖）

同行朋友幫忙從褲內捉走老鼠再放入垃圾袋內。（影片截圖）

同行朋友幫忙從褲內捉走老鼠再放入垃圾袋內。（影片截圖）

目前，事主已經刪除相關影片，並稱正與麥當勞就事件協商，其他事宜不予回應。

商場方表示，不排除老鼠是從外圍草叢、下水道等位置走入麥當勞，而且麥當勞外正在裝修，開門時難免讓老鼠「乘虛而入」，未來會加強商場內外的滅鼠工作。

涉事麥當勞位於商場一樓。（影片截圖）

商場方表示，麥當勞外正在裝修，開門時難免讓老鼠「乘虛而入」，未來會加強商場內外的滅鼠工作。（影片截圖）

麥當勞回應稱，該分店的公共區域正在施工，已向有關部門報備，並加強管控措施，避免類似事件再發生，餐廳日常有定期檢查蟲害和防治，近期的蟲害消殺報告均正常。同時，麥當勞第一時間關心事主的身體情況並退款。