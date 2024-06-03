台DONKI驚安之殿堂竟見「老鼠在Shopping」：不眨眼還以為是玩偶

一位台灣民眾在逛DONKI驚安之殿堂（台稱唐吉訶德）西門店時，貨架上突然有東西掉下來。



仔細一看竟發現有一隻活生生的老鼠，拿起手機拍攝直呼：「太扯了！」

意外獲網民大讚可愛 點圖放大看看：

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原PO上傳影片，並寫下：「想說走過去貨架，怎麼會有東西突然掉下來，還以為是遇到鬼了，原來是有老鼠……各位如果對老鼠理貨有興趣的，這在Donki 西門店」。

貼文一出，許多網友紛紛留言：

「好可愛哈哈哈哈哈哈哈哈，眼睛水汪汪」

「他要是不眨眼睛我還以為是玩偶」

「可能是來採買食物的老鼠」

「料理鼠王偷食材了」

「他在認真上班啊，幹嘛偷拍人家」

「現在可以請寵物打工是嗎？」

「他為什麼有點可愛，工作出錯被抓到」

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晚間北市衛生局食藥科科長林冠蓁回應，關於有民眾反映在貨架上看到老鼠出沒一事，北市衛生局2日派員前往該賣場依食品良好衛生規範準則進行稽查，針對人員以及作業安全衛生等進行查核。

經查民眾所拍攝照片中之食品現場已無販售，業者並已加強貨架病媒防治措施，且可出具病媒防治紀錄；另現場未見老鼠及其他病媒出沒等情事，尚符合食品安全衛生管理法相關規定。

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