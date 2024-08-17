男子北京call車1400公里到湖南後走數　警方：故意逃單已行政拘留

內地一名網約車司機早前接到一單由北京到湖南張家界、達1400公里的訂單，車費約2200元（人民幣，下同），高速費是600元，合共約2800元。誰知到達張家界之後，乘客竟取消了訂單，並借尿遁逃單。事件有了新進展，周六（17日），湖南慈利警方透露，涉案男子是故意逃單，已被行政拘留。



據早前報道，司機劉先生表示，當時他和父親準備去湖南旅遊，就在哈囉平台上順路接了這名乘客，全程25小時，車費總共2800元。不過，因不了解平台操作流程，劉先生在出發時未點「確認上車」，給了乘客事後取消訂單的機會，「完了到了目的地之後，發現訂單取消了。」

隨後，該男子表示會通過微信將車費轉給劉先生，但因為財務還未上班，需要稍後才能給劉先生轉賬。劉先生因為「覺得一路上和他聊得挺好，他也挺不容易的」，就同意了。下車後，劉先生還請他吃了飯。詎料吃完飯後，該男子就藉口上衛生間跑掉，並拉黑了劉先生的微信,「最好笑的是，他打滴滴跑的，滴滴車費也沒付，那個人也報警了」。

男子拒付車費借尿遁。（影片截圖）

男子拒付車費借尿遁。（影片截圖）

警方表示，接到求助後，慈利縣公安局鯉魚橋派出所迅速展開工作。通過影片追蹤，發現涉案者蔡某已搭乘滴滴離開慈利，不知去向。而劉先生也因旅遊行程另有安排離開。期間，民警通過多方工作找到蔡某的相關信息，因蔡某已身在杭州，民警多次電話聯繫蔡某，蔡某否認其逃單的行為並聲稱雙方因車費產生了分歧未能達成一致才離開。民警通過協調要求其支付雙方認可的車費2200元，蔡某假意同意，卻遲遲不見行動，之後甚至拒絕與民警溝通。蔡某的異常舉動引起了民警的懷疑，於是，民警敦促其來慈利縣接受公安機關調查。

經詢問，違法行為人蔡某如實交代了其通過手機在哈囉平台下單搭乘劉先生的順風車從北京市大興區至慈利縣後故意逃單的違法行為。目前，劉先生的損失2200元已被追回，違法行為人蔡某已被慈利縣公安局予以行政拘留。