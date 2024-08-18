武漢診所哄騙19歲智障男貸款隆胸變B罩杯　母心碎：他智商只有5歲

湖北武漢一名僅有5歲心智能力的19歲智障男子在醫美診所找工作時，被診所哄騙隆胸，男子為此簽下共3萬元（人民幣，下同）貸款協議並需承擔高額利息。最後手術令他變成了B罩杯，留有兩條長長的疤痕，男子母親得知後感到十分心碎及震驚，決定上電視節目維權。



武漢一名僅有5歲心智能力的19歲智障男子在醫美診所找工作時，被診所哄騙隆胸。（影片截圖）

武漢一名僅有5歲心智能力的19歲智障男子在醫美診所找工作時，被診所哄騙隆胸。（影片截圖）

男子母親得知後感到十分震驚，表示「手術讓我兒子變成了B罩杯，下面有兩條長長的疤痕，看到這些傷疤我心碎了。」（影片截圖）

據湖北電視綜合頻道報道指，盧姓女子描述稱，她的兒子詢問醫美診所工作機會時，一名員工說「你可以先做完隆乳手術，等身體恢復後再開始工作」，理由是手術後可靠直播賺錢。

對此，儘管男子表示，擔心在做完手術後會讓他擁有女性的外表，並表示自己沒有錢做手術，但診所員工則向他保證男性也可以，然後說服他分期付款，並建議他可以用直播收入償還貸款，「我們有很多主播主在這裡做整容手術，賺了很多錢，有些平台允許一周內提款，有些平台甚至允許每天提款。」

男子最終於7月28日接受了整容手術，並申請了共3萬元的貸款，還需在兩年內償還7千元的利息。盧女得知後感到十分震驚，表示「手術讓我兒子變成了B罩杯，下面有兩條長長的疤痕，看到這些傷疤我心碎了。」

盧女得知後感到十分震驚，表示「手術讓我兒子變成了B罩杯，下面有兩條長長的疤痕，看到這些傷疤我心碎了。」（影片截圖）

經反覆協商後胸部植入物被移除

報道指，經過反覆協商，男子的胸部植入物被移除，但盧女說這再次傷害了她的兒子，她也分享了醫療報告，顯示兒子有智力障礙，心智能力是5歲孩子，還患有抑鬱、焦慮和睡眠障礙。

男子母親盧女得知後感到十分心碎及震驚，決定上電視節目維權。（影片截圖）

湖北律師事務所律師在節目上稱，「如果這個人是無行為能力人，那麼監護人，也就是本案中的父母，必須簽署這樣的手續。第一，錢一定要退、第二，如果造成傷害，一定要賠償。」