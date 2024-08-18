眼球與眼角竟縫在一起！女子花3萬整容致眼球無法轉動視力模糊

據內媒《搜狐千里眼》報道，8月17日，山東濰坊的張女士稱自己花3萬元（人民幣，下同）做雙眼皮手術，結果眼球和眼角被縫到了一起，導致眼球不能轉動、視力模糊等。事後對方卻只願賠1萬，目前涉事整形醫院拒不回應此事。



女子花3萬整容後發現眼球與眼角竟被縫一起。（影片截圖）

女子花3萬整容後發現眼球與眼角竟被縫一起。（影片截圖）

據該女子介紹，她於2021年在山東做了雙眼皮修復手術，因有一個外眼角開得不一樣，於是醫生説再給她開一點，在縫合時眼球不適，拆線後女子才發現眼球眼角連在一起。醫生稱沒事，但後來眼球與眼角又重新長到了一起，甚至增生導致眼球不能轉動。

事後女事主一直和院方交涉，表示想到外省大醫院手術，對方稱這是很簡單的小手術，以費用太貴為由堅持讓女子在本地做。女子原想索賠2萬元去做手術，對方卻只願賠1萬。

女子花3萬整容後發現眼球與眼角竟被縫一起。（影片截圖）

女子花3萬整容後發現眼球與眼角竟被縫一起。（影片截圖）

女子花3萬割雙眼皮眼球眼角被縫一起。（影片截圖）

女子表示，現在自己視力模糊、只能靠眼藥水緩解不適，也不出門了，抑鬱到大把脫髮。目前，涉事整形醫院拒不回應此事。

有網民評論指感到恐怖，「隔著屏幕都感覺到了疼」「哇，針都紮眼球上了，太恐怖了，沒造成失明都是奇蹟」，也有人指女事主「這三萬真是花錢買罪受了」「本來想更漂亮，結果適得其反，深受其累 ​」。