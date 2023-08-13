湖南超市開業助興請雜技團　3名演員升空時突斷繩墮地最大僅16歲

內地再發生雜技演員墮地事故。湖南有新開張的超市邀請雜技團隊表演，期間有3名年輕的雜技演員從空中墮地，後被送院救治。



事發於昨日（12日）上午，湖南婁底漣源市福源路一間超市門口。影片顯示，團隊以吊繩拉着三名雜技演員緩緩升空，吊繩突然斷裂，三人從大約2米高的空中墮下。他們墮地後不起，一名疑似教練立即上前查看三人的情況。

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有附近商戶稱，該超市重新開張，特意邀請一支雜技表演隊到場表演。現場表演的三名雜技演員中年齡最大約16歲，「三人在地上都有動靜，事發後大約10分鐘，救護車趕到了現場，將他們送往醫院」。

今年內地屢傳雜技演員從高空墮下的傷亡事故。2月，山東東營市有兩名女童在馬戲團表演高空雜技時從空中墮下，經送院檢查後無礙；4月，安徽宿州市有一名高空雜技女演員在升空過程中墮下，搶救後不治；5月，黑龍江哈爾濱市有兩名雜技演員表演綢吊時從高空墮落舞台受傷。

網民睇法：

這行當存在的意義是什麼，取消這行當吧



看雜技除了揪心沒別的感覺了



心臟受不了，幹嘛讓孩子幹這個，那麼多技術可以學



但凡是家裏能稍微過得去的普通家庭，誰會讓孩子去學雜技謀生呢？



都還是孩子，可憐啊！



這個是不是得經過有關部門的批准才能進行表演，這太危險了，感覺沒有保障，畢竟是生命



有那個錢請表演的，不如開業多優惠一點

